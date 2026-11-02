A pocos días de que avance el proceso para traerla a Colombia, una nueva evidencia podría complicar la situación judicial de Zulma Guzmán, señalada del envenenamiento con talio de dos niñas en Bogotá. El club El Nogal entregó documentos, fotografías y registros que dan cuenta de los movimientos de la empresaria en sus instalaciones y del acceso al casillero donde fueron encontrados dos frascos con esa sustancia. Así lo reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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El informe fue entregado el pasado 29 de octubre y presentado por la fiscal Elsa Reyes durante una audiencia de legalización de elementos probatorios. Los documentos fueron solicitados por investigadores de la Dijín y buscan reforzar las pruebas que sustentan la investigación contra Guzmán, además de respaldar la petición de extradición ante las autoridades del Reino Unido.

Uno de los datos más importantes está relacionado con el casillero 314. De acuerdo con El Tiempo, allí encontraron dos frascos con talio, unos guantes y un disfraz. El club certificó que el espacio estaba asignado exclusivamente a Guzmán y que ninguna otra persona tuvo acceso durante el periodo en que estuvo bajo su responsabilidad. La sustancia también había sido hallada en un recipiente de azafrán, según las revelaciones del diario.

Los registros de ingreso también llamaron la atención de los investigadores. El diario estableció que Guzmán estuvo en El Nogal el 11 y el 26 de marzo de 2025. Posteriormente, regresó el 7 de abril, cuando las dos menores agonizaban tras consumir las frambuesas contaminadas. Sus últimos ingresos antes de salir del país quedaron registrados el 9 y el 11 de abril.

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La Fiscalía ahora busca establecer si en los recipientes encontrados quedaron huellas de otras personas. Según El Tiempo, esta diligencia permitiría profundizar en la procedencia y manipulación del veneno, cuya circulación está prohibida en Colombia.

Las fechas clave del caso Zulma Guzmán y el proceso de extradición

El doble homicidio ocurrió en abril de 2025 en el apartamento del economista Juan de Bedout. Las víctimas fueron su hija, de 13 años, y una compañera de colegio. Guzmán habría enviado frambuesas envenenadas con talio y que también es señalada del intento de homicidio de otros dos adolescentes.

La investigación también contempla revisar la muerte de Alicia Graham, esposa de De Bedout, quien falleció en 2021 por cáncer y habría presentado intoxicación con la misma sustancia.

Guzmán, de 52 años, permanece detenida en Londres desde diciembre de 2025, después de ser rescatada de las aguas del río Támesis. Colombia mantiene una circular roja de Interpol en su contra y que la Fiscalía busca que responda por homicidio agravado e intento de homicidio.

Las audiencias de extradición están previstas para comenzar este 2 de noviembre en Londres. Además, la Fiscalía programó para el 9 de noviembre una audiencia de imputación de cargos, mientras espera que la empresaria comparezca virtualmente. Guzmán sostiene su inocencia frente a los señalamientos.

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