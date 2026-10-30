Por: El Espectador

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de José Rafael Zúñiga Castañeda, quien fue gobernador encargado de Arauca en 2006 por un periodo de ocho días. Esta decisión cierra definitivamente un proceso penal que se extendió durante casi 20 años y que tenía como eje la presunta celebración de contratos estatales sin cumplir con los requisitos legales estipulados. De acuerdo con la información presentada por la Sala, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, la Fiscalía había apelado la absolución emitida en octubre de 2023, argumentando que Zúñiga firmó 16 contratos carentes de los estudios previos independientes que demanda la ley.

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Durante el periodo en cuestión, Zúñiga se desempeñaba como secretario de Educación del departamento y asumió como gobernador encargado entre el 25 de enero y el 1 de febrero de 2006. El 27 de enero, firmó 16 contratos relacionados principalmente con consultorías e interventorías sobre proyectos de infraestructura en distintas áreas de Arauca como Fortul, Saravena, Tame, Cravo Norte, Arauquita y la capital departamental. Según la Fiscalía, los documentos que debían soportar estos contratos se elaboraron después de la firma o nunca existieron de forma independiente, algo exigido por la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública. El ente investigador recalcó que, por la experiencia de Zúñiga –quien había ocupado interinamente el despacho del gobernador en múltiples ocasiones–, él debía conocer estas obligaciones legales. Además, precisó que ese mismo día Zúñiga firmó otros cuatro contratos que sí contaban con estudios previos individuales, lo que demostraría conocimiento del proceso.

No obstante, la Corte reconoció que, aunque se presentó una falla objetiva al no tener estudios previos autónomos para cada contrato, la conducta atribuida a Zúñiga carecía de dolo, es decir, no existía la intención de infringir la norma. Para sustentar esta conclusión, la Sala se basó en varias razones: la formación profesional de Zúñiga (licenciado en Química y docente, sin estudios jurídicos), una interpretación equivocada y extendida dentro de la Gobernación respecto a la legalidad de estos procesos, así como el respaldo de la Oficina Jurídica que revisó y aprobó los documentos antes de la firma. Incluso para los contratos cuyos estudios previos se hicieron después de la firma, se concluyó que Zúñiga creyó cumplir todos los requisitos exigidos.

Finalmente, el contexto de su breve encargo pesó en la valoración del caso. Zúñiga actuó bajo la convicción de estar obrando correctamente, apoyándose en los conceptos de los abogados de la Gobernación, y la Corte enfatizó que no puede atribuirse responsabilidad automática a un funcionario solo por ejercer el cargo o su nivel educativo.

¿Por qué la Corte Suprema absolvió al exgobernador encargado de Arauca José Rafael Zúñiga?

La Corte Suprema de Justicia absolvió a José Rafael Zúñiga porque determinó que, aunque firmó contratos sin estudios previos independientes como exige la ley, no actuó con dolo. Es decir, Zúñiga no tenía la intención de infringir la norma y creía que cumplía con los requisitos legales, según su formación, la interpretación que tenía la gobernación y el respaldo de la Oficina Jurídica.

¿Qué significa el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?

El delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales implica que un funcionario público firma contratos estatales sin respetar las normas y procedimientos establecidos, como la elaboración de estudios previos. Para que exista responsabilidad penal, debe demostrarse que hubo intención consciente de violar la ley, no solo la existencia de errores administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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