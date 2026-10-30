Por: El Espectador

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó una decisión clave en relación con la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia: extendió su mandato hasta octubre de 2027, pero resolvió excluir la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de sus responsabilidades. Esta determinación, que contó con el respaldo unánime de los 15 miembros del Consejo, surgió después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella solicitara formalmente que se retirara esa supervisión, argumentando que el enfoque en la Reforma Rural sobrepasa las capacidades de la Misión y entra en el terreno de políticas de Estado. Así lo aseguró el canciller Omar Bula en la sesión del 12 de octubre, según reportó El Espectador.

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La delegación de Reino Unido, encargada de sustentar la ponencia aprobada, destacó la importancia de mantener los avances del Acuerdo de Paz a diez años de su firma en La Habana. Expresaron que "proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible", subrayando la relevancia de la desmovilización de más de 11.000 excombatientes, pero también reconociendo los desafíos aún existentes una década después de lo pactado. Con este nuevo mandato, la Misión de Verificación de la ONU, encabezada por Miroslav Jenca, enfocará su labor únicamente en la seguridad de la desmovilización y la reintegración, dejando de lado la supervisión de los avances en materia rural, un componente fundamental conocido como el punto 1 del acuerdo con las Farc.

Pese al consenso, se expresaron inquietudes desde diferentes delegaciones sobre la exclusión de la Reforma Rural Integral. China resaltó la importancia de consolidar la paz, sugiriendo que el gobierno debería trabajar con todos los sectores sociales para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y reforzar la seguridad. Por su parte, otras delegaciones como Pakistán, Panamá y Letonia celebraron la extensión del mandato de la Misión, mientras que Rusia y Dinamarca lamentaron que se retirara el seguimiento a la reforma rural, advirtiendo que ese punto es esencial para las víctimas y excombatientes comprometidos con la vida civil. Rusia subrayó que "el cambio de gobierno y políticas estatales en Bogotá no debe impedir el compromiso con la aplicación del Acuerdo de Paz final", señalando la importancia de una aplicación integral del tratado.

El cambio de enfoque en la supervisión internacional ya había sido discutido en la Casa de Nariño y articulado con el ministro de Agricultura, según reveló El Espectador. Algunas fuentes señalaron que la retirada del mandato sobre la reforma rural podría debilitar la implementación del acuerdo; no obstante, otras voces aseguraron que ya existe un consenso para mantener la operatividad de la Misión con sus actuales competencias, reflejando la nueva línea del gobierno De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la reforma rural quedó excluida del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

La reforma rural fue excluida del mandato de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia debido a una petición expresa del gobierno de Abelardo de la Espriella. El argumento principal presentado ante el Consejo de Seguridad fue que la Reforma Rural Integral excedía las capacidades de la Misión de Verificación y hacía parte de las políticas de Estado, por lo que debía ser manejada directamente por el gobierno y no por una misión internacional, de acuerdo con la información recabada por El Espectador.

¿Cuál es el nuevo alcance de la Misión de Verificación de la ONU tras la decisión del Consejo de Seguridad?

El nuevo alcance de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se limitará a dos ámbitos del Acuerdo de Paz: la seguridad de la desmovilización de excombatientes y su reintegración en la vida civil. La supervisión de la implementación de la Reforma Rural Integral quedó fuera de sus funciones, tras la decisión unánime del Consejo de Seguridad, lo que implica una reducción en el seguimiento internacional sobre el avance de este eje fundamental del acuerdo, según reportó El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.