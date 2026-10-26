Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El expresidente Juan Manuel Santos emprendió una gira internacional con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de Paz. En este recorrido, compartirá su experiencia como jefe de Estado durante la negociación y posterior firma con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dialogando con expertos en justicia transicional, diplomacia y derechos humanos. Esta serie de conversaciones ocurre en un contexto en el que, según información de El Espectador, el actual gobierno de Abelardo de la Espriella ha recortado sustancialmente los recursos destinados a las instituciones encargadas de implementar los acuerdos firmados con las Farc. Además, de acuerdo con el mismo medio, el Ejecutivo ha solicitado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que retire de las responsabilidades de la Misión de Verificación en Colombia el punto uno del Acuerdo, conocido como la Reforma Rural Integral.

Sigue a PULZO en Discover

En palabras de Santos, recogidas por El Espectador, "vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado". El exmandatario lamentó la reducción presupuestal y señaló que “cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento”, aunque reconoce que la polarización ha entorpecido la discusión en el país. Su agenda inició el pasado viernes y continuará el miércoles 28 de octubre, con un diálogo que comparará experiencias de paz entre Colombia e Irlanda del Norte. Participarán en este encuentro figuras como Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz de Colombia, y Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante el primer evento en Londres, organizado por el Bar Council, Santos abordó los aprendizajes y desafíos del proceso de paz, discutiendo especialmente la manera de equilibrar justicia y estabilidad. De acuerdo con El Espectador, la JEP ha enfrentado críticas y disminución de recursos por parte del gobierno y el Congreso. Específicamente, el ente legislativo aprobó recortar 14 % del presupuesto de la JEP para 2027, lo que implica que para el año siguiente se asignarán 651.803 millones de pesos colombianos, cifra inferior en 92.856 millones a la del año previo.

Asimismo, han surgido señalamientos contra la magistrada Lemaitre por parte de la senadora María Clara Posada, quien cuestionó el actuar de la togada en una diligencia de 2019 con Rodrigo Londoño, también conocido como alias "Timochenko". La JEP denunció una “campaña de desprestigio” en redes, señalando la circulación de videos manipulados sobre estas audiencias. El recorrido internacional de Santos comprende espacios como la Cámara de los Comunes de Inglaterra, un foro en Barcelona junto a Shlomo Ben-Ami, y concluirá el 6 de noviembre en Sudáfrica con la 24.ª Nelson Mandela Annual Lecture y la conferencia de One Young World, centrados en el aniversario del Acuerdo de Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió retirar la Reforma Rural Integral de las funciones de la Misión de Verificación de la ONU?

Según lo reportado por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el punto uno del Acuerdo, la Reforma Rural Integral, fuera excluido de las responsabilidades de la Misión de Verificación en Colombia, aunque no se detallan en el texto las razones puntuales que motivaron esta decisión.

¿Qué significa justicia transicional y qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La justicia transicional es el conjunto de mecanismos legales y políticos aplicados para enfrentar violaciones graves de derechos humanos durante un conflicto. En el contexto colombiano, la JEP, de acuerdo con lo explicado en El Espectador, actúa como tribunal de paz encargado de procesar a exintegrantes de las Farc y otras partes relacionadas con el conflicto, buscando tanto verdad como reparación para las víctimas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.