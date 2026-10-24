Por: Portal Bogotá

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Entre el 21 y el 23 de octubre de 2026, la Alcaldía Local de La Candelaria lideró un encuentro académico enfocado en reflexionar sobre los diez años del Acuerdo de Paz en Colombia. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de La Candelaria, este congreso fue resultado de una alianza con siete instituciones de educación superior. Las actividades principales se desarrollaron en la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de La Salle, y concluyeron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.

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Durante tres jornadas, los participantes analizaron temas esenciales relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, la justicia transicional, los derechos de las víctimas, la memoria histórica y la participación ciudadana. De acuerdo con la alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, el objetivo fue pensar en los retos persistentes y en cómo transformar los compromisos del Acuerdo en dignidad y oportunidades reales para quienes siguen esperando los frutos de la paz. La funcionaria expresó: "¿Cómo garantizamos que lo acordado no se quede en el papel? ¿Cómo hacemos para que los compromisos asumidos hace diez años se traduzcan en dignidad, verdad, justicia y oportunidades para las comunidades que todavía esperan los frutos de la paz?".

El evento se distinguió por la variedad de propuestas y experiencias compartidas a través de ponencias, paneles y espacios de conversación. Hubo presencia de invitados diplomáticos como Martha Patricia Ruiz Anchondo, embajadora de México en Colombia, Ricardo Navarrete, embajador designado de Chile, y Víctor Hugo Muñoz, primer secretario y encargado de Negocios a. i., quienes aportaron sus puntos de vista sobre los desafíos actuales de la paz en el país. Además, se discutió sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo creado específicamente para aplicar justicia transicional en Colombia.

La agenda incluyó actividades culturales y artísticas, como presentaciones teatrales a cargo del colectivo Teatro La Candelaria, liderado por su fundadora, Patricia Ariza, y la proyección de un documental elaborado por la Mesa de Víctimas de La Candelaria. También se compartió un mensaje en video del expresidente Juan Manuel Santos, protagonista del proceso de paz.

Según afirmó la alcaldesa al cerrar el congreso, estas jornadas no representan un punto final, sino una invitación para continuar el diálogo, hacer memoria y persistir en la búsqueda de la paz. Con este tipo de encuentros, la Alcaldía de La Candelaria refuerza su compromiso de generar espacios para compartir aprendizajes y construir escenarios de convivencia y reconciliación.

¿Qué temas se trataron en el Congreso sobre los diez años del Acuerdo de Paz?

En el Congreso se abordaron múltiples temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la justicia transicional, los derechos de las víctimas, la memoria histórica, la participación ciudadana y los desafíos territoriales para la construcción de paz, según informó la Alcaldía Local de La Candelaria.

¿Qué actores participaron en el encuentro académico sobre el Acuerdo de Paz en La Candelaria?

El Congreso contó con representantes académicos, institucionales, diplomáticos y sociales. Entre los asistentes estuvieron invitados internacionales, líderes teatrales y organizaciones de víctimas, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre los retos en la consolidación de la paz en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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