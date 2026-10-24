Por: Portal Bogotá

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El deporte, la fe y la recreación se unen en una experiencia única este domingo 25 de octubre de 2026 en Bogotá, con la invitación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para recorrer el sendero de Monserrate. La cita reúne a ciudadanos, visitantes, deportistas y feligreses en el emblemático camino de 1.605 escalones que lleva hasta la Basílica del Señor Caído, ubicada en los cerros orientales de la capital. Este recorrido no solo representa un desafío físico, sino también una tradición cultural y religiosa arraigada en la ciudad.

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De acuerdo con el IDRD, quienes ascienden al cerro de Monserrate disfrutan de la ciudad desde una perspectiva privilegiada. Es habitual ver pausas en el trayecto para tomar aire y contemplar la inmensidad de Bogotá. En la cima, los visitantes tienen la oportunidad de visitar el santuario, donde se veneran la imagen del Señor Caído, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín, y una réplica de la Virgen de Montserrat, inspirada en la figura que se encuentra en el monasterio de Montserrat de Barcelona, España.

Una de las tradiciones más significativas asociadas al ascenso es la llamada ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, en la que los fieles realizan el recorrido en busca de mejorar su salud, pedir por su trabajo o la protección de sus familias. Además, según información del portal oficial de Bogotá, este tipo de actividades trascienden lo religioso y son una ventana para el esparcimiento y el contacto con el entorno natural de la ciudad.

Para quienes planean participar, el IDRD ha compartido una serie de recomendaciones. No se recomienda el ascenso a mujeres embarazadas, personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, hipertensión, hipotensión, glicemia, enfermedades respiratorias, personas con movilidad reducida o en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias. Es importante usar ropa cómoda y calzado adecuado, hidratarse durante el recorrido, llevar bloqueador solar y seguir las instrucciones del personal del IDRD. También se recuerda que el sendero carece de baños públicos, y el horario permitido es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes por mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para el ascenso al cerro de Monserrate según el IDRD?

Entre las recomendaciones clave que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte destaca para los visitantes están: no consumir alimentos durante el ascenso, usar ropa cómoda, hidratarse adecuadamente, emplear bloqueador solar y mantener la distancia con otros asistentes. Además, se sugiere subir solo si se tiene buen estado de salud, seguir las indicaciones del personal, permanecer a la derecha en el sendero y evitar caminos no autorizados.

¿Por qué el sendero de Monserrate es un lugar emblemático para bogotanos y turistas?

El sendero de Monserrate se distingue por su relevancia religiosa y cultural, al reunir a feligreses, deportistas y turistas que buscan tanto el reto físico como la contemplación espiritual, con vistas panorámicas sobre Bogotá y el acceso al santuario donde reposan imágenes de profundo significado para los creyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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