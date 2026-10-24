Por: Portal Bogotá

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La jornada dominical de la Ciclovía de Bogotá, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se consolida como uno de los espacios más importantes para el deporte, la recreación y la integración ciudadana en la capital. Según el IDRD, este domingo 25 de octubre de 2026, la invitación está abierta para que habitantes y visitantes disfruten de actividades al aire libre en el circuito de ciclovía, reconocido como el gran parque lineal de la ciudad.

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Este espacio recreativo gratuito se desarrolla todos los domingos y festivos, desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., permitiendo a las personas ejercitarse y apropiarse pacíficamente de la vía pública. Tal como informa la Alcaldía de Bogotá, el recorrido abarca un total de 141,46 kilómetros interconectados a lo largo de varias avenidas y calles principales. Durante la jornada, la ciudadanía tendrá acceso a actividades lúdicas, deportivas y de bienestar, diseñadas para fortalecer tanto la salud física como mental.

En puntos clave, estarán presentes servidores estudiantiles en servicio social y guardianes del programa que brindan orientación y acompañamiento a quienes lo requieran. Sobre la Carrera 50 con diagonal 16 sur se encontrarán actividades lúdicas y recreativas; mientras que en la Carrera 9 con calle 116, los asistentes podrán practicar disciplinas como pickleball y freestyle fútbol.

Adicionalmente, varias entidades se suman a la oferta de la jornada: en sitios como el Parque Nacional, Parque Santander y la Avenida Boyacá con calle 152, los asistentes encontrarán puntos ‘Bogotá en Forma’, con clases y actividades dirigidas. La Escuela de la Bicicleta tendrá lugares habilitados en cuatro puntos de la ciudad. La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ofrecerá chequeos médicos breves en diferentes ubicaciones y coordinará una jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos en puntos específicos.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) participará sensibilizando sobre tenencia responsable de mascotas. Además, en el marco de eventos del día, destaca la carrera atlética ‘Reto Win 7K y 11K’, que implicará la suspensión temporal de algunos tramos de la ciclovía en la Carrera 9. Por otro lado, se celebrará un ciclopaseo y una caminata en el marco del Mes de la Discapacidad, que tienen como objetivo fortalecer la inclusión y la integración social.

El IDRD insiste en la importancia de la seguridad: recuerde que ningún funcionario debe solicitar pertenencias ni bicicletas prestadas, y se recomienda confirmar la identidad de quien porte prendas institucionales o preste servicios, ya que todo debe estar debidamente autorizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se pueden realizar en la Ciclovía de Bogotá este domingo 25 de octubre de 2026?

Durante la jornada de la Ciclovía de Bogotá, se ofrecen actividades recreativas como clases al aire libre, práctica de deportes alternativos como pickleball y freestyle fútbol, puntos ‘Bogotá en Forma’, escuelas de la bicicleta, campañas de bienestar animal y chequeos de salud. Además, se llevarán a cabo eventos especiales como la carrera ‘Reto Win 7K y 11K’ y actividades de inclusión por el Mes de la Discapacidad.

¿Qué es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y qué funciones cumple en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) es la entidad encargada de promover, coordinar y desarrollar actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre en Bogotá. Entre sus funciones destacan la organización de la Ciclovía, la administración de parques y la implementación de campañas para el bienestar ciudadano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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