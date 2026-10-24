En medio de múltiples revelaciones en Colombia, las autoridades de Bogotá ordenaron el cierre preventivo por diez días de dos negocios nocturnos localizados en el barrio Restrepo, dentro de la localidad de Antonio Nariño.

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La sanción administrativa ocurrió luego de una exhaustiva jornada de inspección, vigilancia y control desplegada por la Policía Nacional junto a diversas secretarías distritales y delegados del Ministerio del Trabajo.

El propósito central de la redada consistía en corroborar la legalidad de los comercios y fiscalizar minuciosamente los requisitos exigidos para prestar servicios al público en el sur capitalino.

Durante las revisiones periciales, los funcionarios determinaron que ambos recintos acudían presuntamente a la figura sindical para ocultar actividades lucrativas y eludir normativas legales vigentes del sector.

Los investigadores descubrieron que los administradores empleaban dicha personería asociativa con la meta de evadir inspecciones sanitarias y prolongar sus horarios habituales de atención nocturna.

Pese a divulgar los hallazgos de la maniobra irregular, la Policía de Bogotá mantuvo bajo reserva la razón social de los locales, los administradores vinculados y sus líneas de negocio.

Ante estas graves conductas violatorias de la convivencia comunitaria, los uniformados expidieron comparendos formales e impusieron la suspensión de la actividad económica por 10 días a cada inmueble.

Esta orden coercitiva prohíbe abrir puertas o prestar atención comercial hasta cumplir el lapso sancionatorio estipulado por los inspectores del operativo en la capital.

Las autoridades distritales advierten que reforzarán los operativos en corredores de ocio para impedir que agrupaciones privadas distorsionen normativas laborales o sindicales en la ciudad.

¿Qué permisos necesita una discoteca para funcionar en Bogotá?

Operar una discoteca o bar en Bogotá exige tramitar un estricto conjunto de licencias comerciales, tributarias, ambientales y de seguridad antes de abrir puertas al público consumidor.

La normativa distrital establece que todo establecimiento con venta de licor y música debe legalizar primero su matrícula mercantil activa ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este registro mercantil acredita la constitución legal de la empresa, formaliza el nombre comercial del establecimiento y detalla la actividad económica registrada bajo la clasificación industrial correspondiente.

Asimismo, los propietarios deben gestionar el Registro Único Tributario ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para certificar sus obligaciones fiscales vigentes con el Estado.

El siguiente paso obligatorio consiste en tramitar el concepto de uso del suelo favorable expedido formalmente por la Secretaría Distrital de Planeación de la capital colombiana.

Este documento oficial certifica que la Unidad de Planeamiento Local autoriza el funcionamiento de actividades de entretenimiento nocturno y alto impacto sonoro en dicha dirección específica.

En materia de seguridad ciudadana, los administradores deben tramitar la inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el respectivo concepto de seguridad humana.

Los socorristas verifican la existencia de extintores recargados, rutas de evacuación señalizadas, salidas de emergencia despejadas, sistemas contra incendios funcionales y botiquines médicos de primeros auxilios.

En el ámbito sanitario, la Secretaría Distrital de Salud practica visitas de inspección técnica para auditar las condiciones higiénicas del inmueble, baños públicos y manipulación de licores.

Por otra parte, los recintos musicales deben acreditar el pago previo de derechos de autor y derechos conexos ante sociedades de gestión colectiva como Sayco y Acinpro.

Para controlar la contaminación acústica urbana, la Secretaría Distrital de Ambiente exige estudios técnicos de insonorización que certifiquen el respeto permanente a los decibeles máximos permitidos legalmente.

Finalmente, el propietario debe informar la apertura oficial a la estación de Policía de la localidad correspondiente mediante una comunicación escrita dentro de los plazos fijados.

El Código Nacional de Policía faculta a los inspectores locales para imponer comparendos o suspender temporalmente la actividad comercial si el establecimiento incumple estos requerimientos institucionales obligatorios.

Cumplir rigurosamente con esta reglamentación garantiza la protección de los clientes y evita sanciones administrativas o cierres definitivos ordenados por las autoridades distritales competentes en Bogotá.

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