Una discusión entre la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, y el concejal conocido como ‘Fuchi’ protagonizó un momento de tensión en el Concejo de la ciudad. El cruce de palabras ocurrió durante una sesión en la que el cabildante intervenía sobre una denuncia relacionada con los agentes de tránsito y quedó registrado en video.

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Un incidente se presentó hoy en el @ConcejoDeBogota, mientras el @ConcejalFuchi hacía su intervención sobre una denuncia de los agentes de tránsito, uno de sus colaboradores estaba grabando la cara de @Maferoc secretaria de movilidad ella le pidió que no lo hiciera, el… pic.twitter.com/ELZKQFp5uu — Manuel Salazar (@manolitosalazar) October 23, 2026

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Según la versión del concejal, el conflicto comenzó cuando uno de sus asesores grababa a Ortiz con un celular y la funcionaria le pidió que dejara de hacerlo. El reclamo provocó la molestia del cabildante, quien cuestionó que se intentara impedir la grabación dentro del recinto.

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‘Fuchi’ defendió que las sesiones se desarrollan en un espacio público y sostuvo que tanto los asistentes como los integrantes de su equipo pueden utilizar sus teléfonos para registrar lo que ocurre. En el video de la discusión se le escucha insistir en que otras personas también estaban grabando y preguntarle a la secretaria cuál era el motivo para pedirle a su colaborador que no lo hiciera.

“¡Aquí todo el mundo graba! ¡Todo el mundo tiene celulares! ¡Y usted no tiene por qué pedirle a mi equipo que no grabe!”, reclamó el concejal durante el enfrentamiento. En medio de su intervención, también cuestionó si existía algún temor frente a lo que pudiera quedar registrado y reiteró que el recinto es público.

La discusión escaló frente a otras personas que se encontraban en el Concejo. El episodio desvió la atención de la intervención que adelantaba el cabildante y puso el foco en el choque entre el concejal y la secretaria de Movilidad.

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