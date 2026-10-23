Por: Portal Bogotá

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Bajo la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el Distrito avanza con su compromiso de mejorar y proteger el espacio público capitalino, estableciendo la seguridad ciudadana como un pilar esencial. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, más de 30 funcionarios llevaron a cabo una nueva jornada de desmontaje de cambuches —estructuras improvisadas utilizadas principalmente por habitantes de calle— en diferentes sectores cercanos al tramo de la calle 26, comprendido entre la avenida 68 y la NQS.

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El operativo comenzó en la carrera 30, con un recorrido sobre la avenida El Dorado, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad. En ese trayecto, la ciudadanía había reportado la proliferación de cambuches y la presencia de habitantes de calle. El primer punto intervenido fue el deprimido de la calle 26 con NQS, donde se encontraron dos cambuches y se abordaron tres personas. Según datos del Distrito, a estos ciudadanos se les ofreció acceso a servicios sociales, sin embargo, la aceptación de estos apoyos no siempre es inmediata.

Posteriormente, se identificó otra estructura improvisada ubicada sobre un puente, a tres metros de altura. El equipo de Gestores de Convivencia procedió a retirar tanto la estructura como los residuos plásticos acumulados, destacando que en ese momento se encontraba abandonada. Además, en la calle 45, bajo el puente peatonal frente a la NQS y la Universidad Nacional, se encontraron colchones, botellas de licor y cuerdas que sostenían tres cambuches, los cuales fueron retirados para restablecer la seguridad y limpieza del sector.

En otras zonas, como la carrera 50 y la avenida 68, también se dialogó con habitantes de calle que rechazaron la oferta de asistencia por parte de Integración Social, encargada de brindar apoyo en alojamiento y salud. Uno de los puntos de mayor complejidad fue el desmontaje de un cambuche de gran tamaño en el acceso de un garaje aparentemente abandonado, donde fue necesaria la intervención de 12 personas, incluso con el traslado del animal que acompañaba al habitante de este lugar.

El balance, según la Alcaldía, fue la remoción de 11 cambuches y la recolección de siete metros cúbicos de residuos sólidos, retirados en una volqueta de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Además, participaron entidades como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y miembros de la Policía de Bogotá.

Estas acciones se integran en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), enfocado en la estrategia de distritos seguros, con el objetivo de mantener espacios públicos ordenados y una convivencia pacífica para la ciudadanía, como lo resaltó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en sus publicaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un cambuche y por qué los desmonta el Distrito en Bogotá?

Un cambuche es una estructura improvisada construida frecuentemente por habitantes de calle con materiales como plásticos, cuerdas y cartones, utilizada para pernoctar en el espacio público. El Distrito emprende jornadas de desmontaje de estos cambuches para recuperar el espacio público y ofrecer alternativas sociales a sus ocupantes, como atención médica y alojamiento, garantizando así espacios más seguros y limpios para toda la ciudadanía.

¿Qué entidades participaron en la recuperación de espacio público en la calle 26 de Bogotá?

La recuperación del espacio público en la calle 26 contó con la participación de varias entidades distritales: la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Gestores de Convivencia y miembros de la Policía de Bogotá, todos bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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