Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) presentó el Proyecto Metro 26 en Cartagena, durante un evento paralelo al Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por Camacol. En este espacio, RenoBo socializó el modelo de negocio de esta ambiciosa propuesta enfocada en transformar el entorno de la futura estación de transporte multimodal de Bogotá, iniciativa que se proyecta como un motor de cambio para el corazón de la ciudad, según la información oficial expuesta por la entidad.

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De acuerdo con declaraciones de Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, el Proyecto Metro 26 busca aprovechar un terreno estratégico en el centro de Bogotá, justo al lado de la futura estación 13 de la Primera Línea del Metro, de la Estación Central de TransMilenio y de una estación del Regiotram de Occidente. La propuesta contempla un desarrollo de usos mixtos, integrando vivienda, comercio, servicios, oficinas y espacios públicos, con el objetivo de consolidar una nueva centralidad urbana y fomentar una mayor actividad económica y social para los ciudadanos.

La localización del proyecto se extiende en tres manzanas cercanas al Centro Internacional de Bogotá, delimitadas por la calle 24, la Estación Central de TransMilenio, la carrera 13A y la avenida Caracas. La envergadura de la iniciativa abarca 14.925 metros cuadrados de suelo, con un potencial edificable de aproximadamente 87.000 metros cuadrados, la construcción de 521 viviendas y la creación de 5.471 metros cuadrados de nuevo espacio público, según la información proporcionada por RenoBo.

El modelo de negocio propuesto consiste en combinar la gestión pública del suelo con el conocimiento técnico, financiero y operativo de inversionistas privados. De acuerdo con Reyes, este esquema busca atraer socios desarrolladores e inversionistas que participen en la estructuración y ejecución del proyecto, partiendo del activo clave: el suelo disponible y apto para construir. El propósito es revitalizar y transformar un sector actualmente subutilizado en una zona con más alternativas para vivir, trabajar y desplazarse.

En la actualidad, RenoBo avanza en la estructuración técnica, financiera y jurídica del proyecto, esperando publicar los prepliegos para seleccionar al desarrollador a finales de este año, y los pliegos definitivos durante el primer trimestre de 2027, como lo detalla la entidad. Todo este plan se enmarca en el Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento de planeación que abarca 9.3 hectáreas para desarrollar potencialmente más de 3.000 viviendas, 140.000 metros cuadrados destinados a comercio y servicios, y cerca de 29.000 metros cuadrados de áreas libres, según lo estipulado en el Decreto 290 de 2026 firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Proyecto Metro 26 de Bogotá?

El Proyecto Metro 26 es una iniciativa presentada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) que busca transformar el centro de la ciudad, desarrollando vivienda, comercio, servicios, oficinas y espacio público en terrenos estratégicos junto al futuro sistema de transporte multimodal. Este plan, que hace parte del Plan Parcial Estación Metro 26, contempla la construcción de cerca de 521 viviendas y 5.471 metros cuadrados de espacio público dentro de las 14.925 metros cuadrados asignados al proyecto.

¿Qué es el Plan Parcial Estación Metro 26 en Bogotá?

El Plan Parcial Estación Metro 26, mencionado por RenoBo y regulado por el Decreto 290 de 2026, es un instrumento de planeación urbana que abarca 9.3 hectáreas en el centro de Bogotá. Su objetivo es permitir el desarrollo de más de 3.000 viviendas, 140.000 metros cuadrados de espacios comerciales y de servicios, y cerca de 29.000 metros cuadrados de áreas libres, estructurando la transformación urbanística alrededor de la futura estación de la Primera Línea del Metro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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