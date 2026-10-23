El hallazgo ocurrió el 15 de marzo de 2026 en el parque La Joya, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí encontraron el cuerpo de la joven oculto dentro de un costal, que estaba en un carro de mercado abandonado. La escena llevó a las autoridades a iniciar las investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte e identificar al responsable.

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Los resultados de Medicina Legal indicaron que Laura María habría recibido varios golpes con objetos contundentes y murió por asfixia, informó Noticias RCN. De acuerdo con la información conocida durante la investigación, la mujer también habría sufrido maltrato físico y psicológico de manera reiterada. Estos antecedentes se convirtieron en elementos relevantes para reconstruir lo ocurrido antes del crimen.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad aportaron otra pista clave para los investigadores. En los videos, según la información revelada, se observa a Vásquez trasladando el carro de mercado hasta el sitio donde posteriormente fue encontrado el cuerpo. Para la Fiscalía, el hombre habría golpeado a su pareja hasta causarle la muerte y luego habría movilizado el cuerpo para intentar evitar que fuera descubierto.

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La captura del presunto responsable se produjo el 19 de octubre en el barrio El Recuerdo, también en Ciudad Bolívar. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Vásquez no aceptó los cargos y un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Durante la audiencia, el fiscal hizo énfasis en que la víctima estaba embarazada y en la violencia que habría sufrido. “Para muchas mujeres, convertirse en madre es uno de los sueños más grandes de su vida. A Laura le arrebataron esa posibilidad de la manera más cruel e inhumana, con un desprecio aterrador por su vida”, expresó. La investigación deberá establecer las responsabilidades penales del acusado, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

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