Por: El Espectador

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Vanessa Isabel Vera falleció tras permanecer dos días en una Unidad de Cuidados Intensivos debido a las heridas que sufrió cuando intervino para ayudar a una vecina víctima de violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió en el barrio Barrancas, ubicado en la localidad de Usaquén, zona norte de la ciudad. De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría Distrital de la Mujer, Vera murió después de que el agresor la atacara mientras respondía a los llamados de auxilio de su vecina durante la madrugada del sábado 17 de octubre.

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Según relataron sus familiares, Vera, quien tenía 46 años, se acercó hasta el apartamento de su vecina al escuchar gritos que provenían del lugar. Al tocar la puerta, fue recibida por un hombre que, sin palabra alguna, la agredió con un arma cortopunzante, hiriéndola en el cuello. La herida fue especialmente grave, ya que comprometió sus cuerdas vocales, generando una fuerte hemorragia. Tras el ataque, Vera fue trasladada a un centro asistencial, donde sufrió un infarto y tuvo que ser reanimada de emergencia. Posteriormente, permaneció inconsciente luego de una cirugía urgente y presentó graves complicaciones, incluyendo daño en varios órganos y problemas de coagulación, como reportó su familia.

La Secretaría Distrital de la Mujer se pronunció enérgicamente frente a este asesinato, expresando en su cuenta oficial en X su pesar y solidaridad con la familia de la víctima. Además, solicitó celeridad a las autoridades para identificar y ubicar al responsable, asegurando que continuará acompañando a los seres queridos de Vera mediante apoyo profesional.

Las primeras versiones indican que el hombre señalado de atacar a Vera escapó del conjunto residencial junto con su pareja mientras la víctima agonizaba. Varios vecinos y testigos habrían proporcionado información clave sobre la identidad del presunto agresor. Sin embargo, al cierre de la información disponible, no se había confirmado una captura, ni tampoco se conocían detalles sobre una posible imputación de cargos.

Con el fallecimiento de Vera, el curso de la investigación tomó otro rumbo. Lo que inicialmente se trataba como un caso de tentativa de homicidio, podría ser reclasificado legalmente como feminicidio. Además, se señala que el presunto agresor tiene antecedentes penales, aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre estos antecedentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el contexto del crimen de Vanessa Isabel Vera en Usaquén?

Vanessa Isabel Vera fue atacada mortalmente cuando acudió a auxiliar a una vecina que sufría violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas, Usaquén. La agresión ocurrió en la madrugada del 17 de octubre y, según el reporte de su familia, fue cometida por un hombre que la hirió gravemente en el cuello. El caso ha motivado un fuerte pronunciamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer y una investigación en curso para capturar al responsable.

¿Por qué el caso de Vanessa Isabel Vera podría cambiar de tentativa de homicidio a feminicidio?

El cambio en la tipificación penal se debe al fallecimiento de Vanessa Isabel Vera tras el ataque, ya que inicialmente se investigaban las heridas como una tentativa de homicidio. Ahora, la representación legal de su familia estudia que el proceso sea juzgado como feminicidio, lo cual implica una investigación y penalización más severas según la legislación vigente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.