Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la gestión adecuada de los residuos es un compromiso que busca mejorar la calidad de vida y reducir los impactos negativos sobre el medioambiente. Un ejemplo claro de este esfuerzo es el trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Aguas de Bogotá, quienes, de acuerdo con información oficial recogida en la página del Distrito y publicaciones en redes sociales de Aguas de Bogotá, han intensificado sus acciones para retirar llantas abandonadas de las calles y espacios públicos.

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La situación de las llantas usadas representa un riesgo considerable, pues se estima que una sola unidad puede tardar más de 500 años en degradarse, lo cual no solo agrava la contaminación ambiental, sino que también afecta la salud pública. La acumulación de llantas fuera de circulación puede convertirse en focos de contaminación por la liberación de sustancias nocivas y la proliferación de vectores de enfermedades, una problemática reconocida por las autoridades de Bogotá en su comunicación a la ciudadanía.

Durante 2026, la ciudad ha enfrentado este desafío con decisiones contundentes. Según el balance oficial, en lo corrido del año se han recogido 131.283 llantas abandonadas, con más de 18.000 unidades retiradas solo en septiembre, datos confirmados por reportes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y publicaciones en plataformas digitales de Aguas de Bogotá. Estas cifras demuestran el impacto de una política pública que, además de mejorar la limpieza de la ciudad, busca crear conciencia y promover la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de residuos especiales.

Las llantas fuera de uso representan residuos especiales y, por tanto, requieren un manejo diferenciado que impide mezclarlas con desechos ordinarios o abandonarlas en andenes y vías públicas. Este principio es reiterado por las autoridades, quienes insisten en la importancia de la disposición adecuada para evitar la contaminación y consolidar una Bogotá más limpia y sostenible.

El llamado de los organismos encargados es claro: la solución está en manos de todas las personas. Abandonar llantas en espacios públicos solo agrava el problema, mientras que su adecuada gestión contribuye de manera directa a la construcción de una ciudad más saludable y responsable con el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo tarda en degradarse una llanta abandonada en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por Aguas de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, una llanta que se abandona en la ciudad puede tardar más de 500 años en degradarse completamente. Este dato resalta la urgencia de disponerlas adecuadamente y evitar su acumulación en espacios públicos.

¿Cómo se deben disponer las llantas fuera de uso en Bogotá para evitar contaminación?

Las autoridades de Bogotá, como la UAESP y Aguas de Bogotá, han reiterado que las llantas fuera de uso no deben mezclarse con los residuos ordinarios ni ser abandonadas en andenes o vías públicas. Su correcta disposición implica llevarlas a los puntos autorizados o esperar los operativos de recolección, para prevenir riesgos ambientales y contribuir a una ciudad más limpia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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