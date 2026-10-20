Por: Portal Bogotá

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En la semana del 20 al 25 de octubre de 2026, Bogotá se viste de cultura gracias a una nutrida agenda coordinada por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), organismo que refuerza la importancia de la lectura, escritura y oralidad en todos los sectores de la ciudad. De acuerdo con la información publicada en el portal de Bogotá, la ciudad continúa con su apuesta por fortalecer bibliotecas y espacios de lectura a través de eventos gratuitos abiertos a toda la ciudadanía, incluyendo personas de todas las edades y familias.

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La agenda comienza el martes 20 de octubre con un grupo de apoyo a la lactancia coordinado por la Liga de la Leche, organización sin ánimo de lucro que brinda información y acompañamiento a madres y cuidadores en la etapa de la lactancia. Este evento será en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y está dirigido especialmente a la primera infancia, es decir, niños de 0 a 5 años.

Esa misma tarde se llevará a cabo el programa ‘Digital explorers’ en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela. Este espacio de alfabetización digital incentiva a niños y niñas de 6 a 12 años a desarrollar habilidades tecnológicas de forma creativa y divertida. El miércoles 21 de octubre, en la Sala de lectura Manzana del Cuidado Mochuelos, se realizará una jornada de formación emocional para niños y niñas cuidadores, reforzando la gestión de emociones y el establecimiento de vínculos afectivos.

Por su parte, en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río se vivirá ‘Tejiendo el territorio: memorias del cuidado en un libro textil’, evento que promueve el diálogo y la construcción colectiva de saberes. El jueves 22 de octubre la agenda incluye talleres como ‘Entre lanas y literatura’ en la Biblioteca Pública Bosa, y espacios de apropiación tecnológica con ‘Inteligencia artificial: de la curiosidad a la práctica’ en la Biblioteca Pública Venecia, donde los asistentes aprenderán sobre el uso responsable y sencillo de la inteligencia artificial.

Las actividades continúan el viernes 23 con talleres creativos como la técnica de decoupage —que consiste en decorar superficies con recortes de papel— en la Biblioteca Pública Las Ferias, así como un espacio de danza inclusiva en Arborizadora Alta. El sábado 24 será día de teatro y literatura, con la obra ‘NIDOS: arenautas’ para primera infancia en El Parque y el Festival LEO en la Biblioteca Pública Soledad Lamprea - Perdomo, con arte, literatura y presentaciones para toda la familia.

La semana cierra el domingo 25 con encuentros de lectura en voz alta en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y el taller familiar ‘Leer en familia: descubriendo mundos juntos’ en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos destacados organiza BibloRed en Bogotá durante octubre de 2026?

BibloRed impulsa una variada programación cultural del 20 al 25 de octubre de 2026, incluyendo apoyo a la lactancia, alfabetización digital, talleres emocionales, creación colectiva, actividades sobre inteligencia artificial, manualidades, danza, teatro, festivales literarios y encuentros de lectura en familia, todos gratuitos y en diferentes sedes de la ciudad.

¿Qué significa la técnica de decoupage utilizada en los talleres de BibloRed?

La técnica de decoupage se refiere a la decoración de superficies, como vidrio o madera, usando recortes de papel que se adhieren y se sellan para lograr un acabado artístico que se asemeja a la pintura a mano, permitiendo crear piezas únicas de manera sencilla y creativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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