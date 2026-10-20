Por: Portal Bogotá

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En la localidad rural de Sumapaz, la conmemoración del Día de las Víctimas del conflicto armado del 2026 tuvo lugar en la vereda La Unión, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria, la paz y la reconciliación. Según la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, alrededor de 240 personas se reunieron para recordar a quienes ya no están, honrar la dignidad de las familias campesinas afectadas y renovar la voluntad colectiva de construir una región libre de violencia.

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La jornada fue organizada por la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Sumapaz, con el respaldo de la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local, la Junta de Acción Comunal de La Unión, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, de acuerdo con lo informado por la administración local. El evento se transformó en un escenario donde las víctimas narraron sus historias y la comunidad reforzó la importancia de no olvidar para evitar la repetición de hechos violentos. Mantener viva la memoria y reconocer lo ocurrido equivale, en este contexto, a defender y dignificar a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto.

Durante su intervención, el alcalde local, Diego García Bejarano, destacó que construir paz exige un trabajo conjunto entre las instituciones, las organizaciones sociales y los habitantes. Subrayó que la memoria debe asociarse con acciones que fortalezcan el tejido social y abran oportunidades para las nuevas generaciones, resaltando la relevancia de la ‘Casa de la Memoria’ como espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento en Sumapaz.

La presencia de expresiones artísticas como poesía, teatro, música y el coro de la comunidad ocupó un lugar destacado en la programación. Según testimonios recogidos por la Mesa Local de Participación, estas manifestaciones permitieron que las familias compartieran sentimientos y transmitieran experiencias a niños y jóvenes, consolidando la memoria como elemento fundamental para la identidad campesina y la resistencia.

Entre los momentos simbólicos, se entregó una placa en homenaje a Deisy Morales y se realizó una actividad donde los asistentes encendieron velas como señal de respeto y esperanza. Otra acción significativa fue el mural “Huellas que cuentan”, en el que las manos de los participantes, marcadas con los colores de la bandera de Sumapaz, simbolizaron la unión comunitaria en torno al recuerdo y al deseo de paz.

Esta conmemoración, acompañada por la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, ratificó la importancia de la memoria colectiva y la responsabilidad compartida para seguir avanzando en la reconciliación y el futuro pacífico de la ruralidad bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante conmemorar el Día de las Víctimas del conflicto armado en Sumapaz?

Conemorar el Día de las Víctimas en Sumapaz permite reconocer las afectaciones sufridas por las familias campesinas y fortalecer el compromiso con la paz y la no repetición. Según lo destacado por la Alcaldía Local y la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, estas actividades refuerzan los vínculos sociales, dignifican a las personas que han enfrentado la violencia y abren espacios de participación y memoria que impactan a presentes y futuras generaciones.

¿Qué es la Casa de la Memoria y cuál es su importancia en Sumapaz?

La Casa de la Memoria, de acuerdo con las declaraciones del alcalde local Diego García Bejarano, es una iniciativa pensada como un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento de la historia de Sumapaz. Su importancia radica en servir como lugar para mantener viva la memoria colectiva, propiciar procesos participativos y fortalecer la identidad comunitaria frente a las secuelas del conflicto armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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