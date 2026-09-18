Por: El Espectador

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El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en recibir el Premio Literario por la Paz Lee Ho-chul, que en su décima edición fue entregado en Corea del Sur. De acuerdo con la información reportada por el jurado, la decisión se centró en el análisis “sin tapujos” que realiza Vásquez sobre la violencia y la crueldad presentes en la sociedad colombiana. Durante la ceremonia y en una entrevista concedida a Ruy A. Valdés en Seúl, el autor resaltó la importancia que tiene para él esta distinción y el hecho de ser el primer escritor latinoamericano en obtenerla, en parte debido a la influencia que la literatura colombiana, incluida la obra de Gabriel García Márquez, ejerce en Corea.

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La organización encargada del galardón, según su dossier oficial, resaltó a Vásquez como una figura fundamental de la literatura latinoamericana contemporánea y subrayó que ha logrado plasmar de manera compleja la violencia política de América Latina, y de Colombia en particular. Dentro de las obras que determinaron la entrega del reconocimiento se encuentran ‘El ruido de las cosas al caer’ (2011) y ‘La forma de las ruinas’ (2015), textos en los que su análisis sobre la violencia y la búsqueda de la verdad en Colombia adquieren una dimensión universal. Oh Min-seok, presidente del Comité de Selección del premio, enfatizó que los temas tratados por Vásquez trascienden fronteras y se vinculan con realidades profundas de numerosas sociedades.

El Premio Literario por la Paz Lee Ho-chul fue instaurado en 2017 por el distrito de Eunpyeong-gu, en Seúl, para conservar el legado del escritor coreano Lee Ho-chul y su aspiración por la paz y la reunificación. Este galardón distingue a autores cuya obra invita a reflexionar sobre el conflicto, la discriminación, el desplazamiento y la fragmentación social. Vásquez, en su discurso, evocó el lazo entre Colombia y Corea del Sur a través de la participación colombiana en la Guerra de Corea (1950-1953), lo que dotó de significado especial a esta premiación y visita. El proceso de selección fue riguroso: ocho rondas de evaluación, involucrando experticia literaria, académica y periodística, culminaron con la entrega de una estatuilla y 40 millones de wones surcoreanos al escritor colombiano.

Entre sus logros internacionales figuran ser nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia, recibir la Orden de Isabel la Católica en 2018, así como reconocimientos como el Premio Alfaguara, el Premio RAE y el International IMPAC Dublin, consolidando su lugar entre los escritores más destacados del ámbito hispanoamericano.

¿Por qué Juan Gabriel Vásquez fue elegido para el Premio Literario por la Paz Lee Ho-chul?

Vásquez fue seleccionado principalmente por su aproximación honesta y profunda a la violencia y la verdad en Colombia, temas considerados universales por el jurado. Obras como ‘El ruido de las cosas al caer’ y ‘La forma de las ruinas’ fueron decisivas, ya que exploran el impacto de los conflictos y la memoria histórica, elementos que reflejan el espíritu del reconocimiento surcoreano.

¿Cuál es el significado del Premio Literario por la Paz Lee Ho-chul?

Creado en 2017 en Seúl, este premio busca preservar el legado del escritor Lee Ho-chul y promueve la literatura que analiza temas de paz, reunificación y reconciliación social. Distingue a autores cuyas obras profundizan en conflictos, discriminación y divisiones sociales, reconociendo así el poder de la literatura para reflexionar y sensibilizar sobre estos desafíos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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