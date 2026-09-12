Por: El Espectador

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Medellín ha iniciado la vigésima edición de su Fiesta del Libro y la Cultura, evento que se consolida como uno de los más importantes del sector literario en Colombia. La ciudad, recientemente nombrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Capital Mundial del Libro 2027, presenta este año un ambicioso programa bajo el concepto "Travesías de la lectura" y con entrada libre a todas sus actividades. El evento cuenta con la participación destacada de Corea del Sur como país invitado de honor, trayendo una delegación compuesta por autores, ilustradores y artistas reconocidos.

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De acuerdo con información del Ministerio de las Culturas, la Fiesta del Libro reúne en esta edición a 269 organizaciones y 162 expositores, y expone 366 novedades literarias, con la expectativa de recibir a más de 500.000 asistentes en los diez días de duración. Además, la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro tendrá un espacio dedicado dentro del evento: el Salón La Piloto, en la Biblioteca Pública Piloto, albergará actividades que giran en torno a la candidatura ante la Unesco y presentará los pilares y proyectos dirigidos a 2027.

Durante la ceremonia de apertura, Ana María Abello Restrepo, viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, destacó el esfuerzo institucional tras la propuesta: “Quiero celebrar y expresar nuestro apoyo incondicional a la iniciativa de la ciudad de Medellín de ser la Capital Mundial del Libro, una apuesta que demuestra un trabajo institucional fuerte y consolidado por promover la lectura y que nos regala a todos la oportunidad de reconocer, admirar e impulsar el valor de la literatura en la construcción de nuestra cultura”. Asimismo, la funcionaria anunció que se mantendrá el respaldo del Ministerio en colaboración constante con la ciudad y los sectores público y privado, para continuar fortaleciendo la literatura y las expresiones artísticas.

La apertura incluyó un reconocimiento especial a la escritora Albalucía Ángel, distinguida con el Premio León de Greiff 2026 en la categoría de narrativa. El acta del jurado resaltó que Albalucía Ángel, narradora y poeta colombiana, posee un estilo propio y una obra independiente del canon impuesto para la literatura latinoamericana, abordando temas como la memoria, la violencia y la identidad femenina.

Entre las actividades destacadas se encuentra la exposición “Un hidalgo por Colombia”, instalada en el parque Explora. Esta muestra exhibe portadas de diversas ediciones de ‘Don Quijote de la Mancha’, protagonista universal que en esta edición inspira reflexiones sobre imaginación, libertad y sueños. Según el Ministerio de las Culturas, la llegada de esta novela a Colombia se remonta a siglos atrás, demostrando la profunda relación del país con la obra. Además, la organización del evento proyecta ventas cercanas a los tres millones de dólares, reflejando el impacto económico y cultural que ha tenido la Fiesta del Libro durante dos décadas, tiempo en el que ha reunido a más de ocho millones de visitantes, como afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las novedades de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2024?

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín este año incluye la participación de Corea del Sur como país invitado de honor, una delegación internacional, 366 novedades literarias, y un espacio especial sobre la designación de la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027 por la Unesco. Además, propone una exposición dedicada a ‘Don Quijote de la Mancha’ y actividades orientadas a más de 500.000 visitantes.

¿Qué significa que Medellín haya sido elegida Capital Mundial del Libro 2027 por la Unesco?

La elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reconoce los esfuerzos institucionales de la ciudad para promover la lectura y la cultura escrita. Esto implica que durante 2027 se desarrollarán múltiples iniciativas y proyectos que posicionarán a Medellín en el epicentro de la cultura literaria mundial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.