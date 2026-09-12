Nuevos detalles se conocen sobre el caso ocurrido en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Medellín, donde un estudiante de 17 años ingresó al plantel con un arma y provocó una emergencia que ahora es investigada por las autoridades.

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Una de las líneas que buscan esclarecer los investigadores apunta a que el adolescente habría ingresado con la intención de buscar a una profesora. La versión fue conocida mientras avanzan las indagaciones para establecer qué ocurrió antes de que el joven llegara al colegio y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al episodio.

Según informó El Tiempo, la docente, quien se desempeña en el área de artística, solicitó ante la Secretaría de Educación de Medellín que su situación sea evaluada por el Comité de Amenazados para determinar si procede su traslado a otra institución. La petición estaría relacionada con la intimidación que habría experimentado en medio del caso.

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“La maestra tiene esta información y pues obviamente nos alza la mano como para decir que ante este comentario ella prefiere presentarse al Comité de Amenazados”, indicó Franco en entrevista con Telemedellín.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, señaló que la administración distrital también dispuso acompañamiento de la Policía Metropolitana para la docente. La funcionaria indicó que se trabaja en un retorno gradual a las actividades académicas y en medidas para garantizar condiciones de seguridad para la comunidad educativa.

Un estudiante de 17 años saltó el muro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez (La Sierra, comuna 8 #Medellín ) con un arma de compresión. Disparó varias veces para intimidar y, al no encontrar a la profesora que buscaba, se disparó en la cabeza. Está hospitalizado en… pic.twitter.com/GC1pmgROGf — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA 👁️🕵🏼‍♂️ (@elinformanteCor) September 9, 2026

El comportamiento del estudiante ya había encendido alertas

La investigación también permitió conocer que el adolescente había presentado conductas agresivas y dificultades de convivencia desde 2025. Según informó Blu Radio, recibió acompañamiento psicológico y se activaron rutas de atención ante las situaciones que se habían presentado.

El joven también había pasado a un esquema de educación desde casa. De acuerdo con información entregada por autoridades de Medellín, la decisión se tomó ante las dificultades relacionadas con su comportamiento dentro de la institución.

Pese a esos antecedentes, la Secretaría de Educación indicó que, hasta el momento, no existen registros que permitan confirmar un conflicto específico con un docente ni que el adolescente fuera víctima de matoneo. Esos aspectos hacen parte de las hipótesis que continúan bajo investigación.

Las autoridades también analizan el papel de dos adultos que fueron capturados luego de que, según la investigación preliminar, ingresaran al colegio para recuperar el arma que había llevado el adolescente. Los dos son investigados por su posible participación en la instrumentalización del menor y por el porte del arma.

Colegio de Medellín tendrá medidas especiales de acompañamiento

Después de lo ocurrido, la Secretaría de Educación activó las rutas de atención para estudiantes, docentes y familias. La institución cuenta con 51 profesores y más de 1.000 estudiantes, quienes recibirán acompañamiento de las autoridades educativas y de salud.

También se recopilan testimonios de integrantes de la comunidad educativa, registros de las cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

La administración distrital anunció además medidas para facilitar el regreso a las actividades académicas y fortalecer la seguridad en los alrededores y dentro de las instituciones educativas. La investigación continuará para determinar qué motivó al adolescente y qué responsabilidad tuvieron las demás personas vinculadas al caso.

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