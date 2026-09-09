Por: Caracol TV

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Este miércoles 9 de septiembre, las autoridades en Medellín informaron sobre un menor de edad que resultó herido al interior de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la comuna 8. Al parecer, un joven de 17 años se hirió a sí mismo con un arma de compresión. El alcalde Federico Gutiérrez informó que el menor realizó varios disparos para intimidar a algunas personas y después se autolesionó.

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A través de sus redes sociales, el mandatario local indicó que, “lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”.

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Agregó Gutiérrez que el joven “fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó. Estoy atento a la situación y estaré informando”.

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🚨Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó. Fue trasladado a un… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2026

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