Medellín volverá a aplicar restricciones en el servicio de agua luego de que la estrategia de ahorro voluntario no consiguiera la reducción de consumo que esperaban las autoridades. La decisión fue anunciada este lunes 7 de septiembre por la Alcaldía y EPM, con el objetivo de proteger las reservas hídricas que abastecen a parte de la ciudad.

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Las nuevas interrupciones se concentrarán durante la noche y madrugada. El suministro será suspendido desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. desde el 8 de septiembre, una franja escogida para disminuir el impacto en las actividades diarias de los habitantes. Según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, la idea es que la mayoría de ciudadanos tenga agua al regresar a casa y también cuando inicie su jornada al día siguiente.

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La decisión llegó después de cinco días de seguimiento al consumo en las zonas que debían reducir el uso del recurso. Las metas eran ambiciosas: 90 litros menos por día para los hogares abastecidos por Piedras Blancas y 70 litros para quienes dependen de Riogrande y La Fe. Los resultados, sin embargo, estuvieron por debajo de lo esperado.

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Uno de los mayores temores está en el sistema de Piedras Blancas. Gutiérrez advirtió que, si el consumo continúa en los niveles habituales, el embalse podría quedarse sin reservas en apenas 15 días. Antes de llegar a ese escenario, también podrían presentarse dificultades relacionadas con la calidad del agua, como cambios en su olor, sabor o apariencia debido a los sedimentos.

Las restricciones cobijarán sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, divididos en diez circuitos que tendrán suspensiones alternadas cada dos días. Como apoyo a las comunidades afectadas, EPM habilitó seis rutas de abastecimiento que recorrerán las zonas priorizadas durante las noches.

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