La Maratón Medellín no solo dejó resultados deportivos y miles de corredores en las calles de la ciudad. La edición 32 del evento también representó un importante movimiento para la economía local, con un impacto proyectado superior a los 38 millones de dólares, más de 119.000 millones de pesos, de acuerdo con el balance entregado por la organización.

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La cifra está relacionada con el gasto que hacen los corredores y visitantes durante su estadía y que termina beneficiando actividades como la hotelería, gastronomía, transporte, comercio y otros servicios. En ese sentido, las carreras atléticas se han convertido en una herramienta para atraer visitantes en fechas específicas y distribuir el consumo entre diferentes sectores de las ciudades.

El turismo deportivo tiene precisamente ese efecto: una competencia no solamente reúne a quienes participan directamente, sino también a acompañantes, familiares y visitantes que requieren alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios durante los días que permanecen en el destino.

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En Medellín, el impacto estuvo impulsado por la presencia de más de 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios colombianos. Más de 3.000 fueron atletas internacionales, un grupo que contribuyó al movimiento económico asociado con el evento.

La competencia contó con 6.700 participantes en los 42K, 14.100 en los 21K, 5.200 en los 10K y cerca de 4.000 en los 5K. Del total, el 55 % fueron hombres y el 45 % mujeres.

Más allá del componente económico, la Maratón Medellín también consolidó su importancia dentro del calendario atlético. La prueba de 42 kilómetros mantuvo la certificación de World Athletics y continuó siendo clasificatoria para el Boston Marathon. Sus registros, además, pueden servir como referencia para procesos de clasificación a otras grandes maratones internacionales.

En la competencia principal, el keniano Eric Kirprono Kiptanui ganó la prueba masculina con un tiempo de 2:17:35, seguido por su compatriota Joseph Kiptum y el colombiano Carlos Mario Patiño. En la rama femenina, la peruana Deisy Castro fue primera con 2:38:09, mientras que Mildrey Echavarría y Lina Pantoja completaron el podio colombiano.

La organización también destacó el despliegue logístico y médico durante el fin de semana. El Metro de Medellín comenzó su operación a las 4:00 de la mañana para facilitar el desplazamiento de los participantes, mientras que se instalaron ambulancias y puntos de atención en los recorridos.

Además, 15 médicos voluntarios participaron en la iniciativa Médicos en Ruta, acompañando a los corredores de las principales distancias para identificar posibles señales de alerta.

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Con este balance, la Maratón Medellín cerró una nueva edición mostrando que los grandes eventos deportivos pueden tener un efecto que va más allá de la competencia: atraer visitantes, aumentar el consumo y dinamizar sectores de la economía local durante un fin de semana.

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