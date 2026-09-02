El racionamiento de agua que había comenzado esta semana en algunos sectores de Medellín quedó suspendido temporalmente. La decisión fue anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez después de que durante los primeros dos días de la medida se registrara un ahorro promedio de 120 litros de agua por segundo.

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(Vea también: EPM programa cortes de agua nocturnos en barrios de Medellín durante septiembre de 2026 por baja en lluvias)

La suspensión aplica para lo que resta de esta semana, entre miércoles y domingo, en los 10 circuitos de las zonas nororiental y centro oriental que reciben abastecimiento del embalse Piedras Blancas.

Sin embargo, los cortes no están descartados de manera definitiva. La continuidad de la medida dependerá de cuánto logren reducir su consumo los usuarios durante los próximos días.

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“A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín, vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos cinco días”, explicó Gutiérrez.

De acuerdo con el alcalde, EPM hará mediciones diarias del consumo para determinar si el ahorro registrado hasta ahora se mantiene.

El próximo lunes 7 de septiembre será una fecha clave, pues ese día las autoridades evaluarán el comportamiento del sistema y definirán si los cortes continúan suspendidos o si deben retomarse.

Esta es la cantidad de agua que debe ahorrar cada vivienda

La suspensión del racionamiento está acompañada de unas metas concretas de ahorro que deberán cumplir los habitantes de Medellín y otros municipios del área metropolitana.

Para las zonas nororiental y centro oriental de Medellín, la meta establecida es que cada vivienda reduzca su consumo en promedio 92 litros de agua diarios.

Para el resto de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, el objetivo es de 70 litros diarios por vivienda.

La cifra está relacionada con la situación que atraviesa el sistema de abastecimiento de Piedras Blancas, afectado por la disminución de las lluvias y de los caudales.

Según el balance presentado por la Administración Distrital, el ahorro registrado durante los primeros dos días de los cortes fue cercano a 10 millones de litros diarios, una cantidad que, de acuerdo con las autoridades, corresponde aproximadamente al déficit actual del sistema Piedras Blancas.

Por eso, el llamado es a mantener las medidas de ahorro incluso durante los días en los que no habrá interrupciones programadas.

El alcalde advirtió que el comportamiento del consumo será determinante para establecer si la suspensión puede mantenerse.

¿Qué se puede hacer para ahorrar agua en la casa?

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es reducir el tiempo de las duchas. Gutiérrez explicó que una ducha de 10 minutos puede representar un consumo aproximado de 120 litros de agua y recomendó reducir ese tiempo a entre dos y cuatro minutos.

También pidió cerrar la llave mientras se aplica jabón y evitar el uso de mangueras para lavar vehículos, andenes o fachadas.

Según las cifras entregadas por la Alcaldía, una manguera puede desperdiciar alrededor de 200 litros de agua durante 10 minutos de uso.

Otra recomendación consiste en mantener cerradas las llaves mientras se hacen actividades como cepillarse los dientes o afeitarse.

Para el riego de plantas, las autoridades recomendaron hacerlo durante la noche, entre las 8:00 y las 10:00 p. m., cuando, según explicó el alcalde, existe una mayor absorción.

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