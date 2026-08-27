Por: Blu Radio

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Las autoridades en la ciudad de Medellín avanzan en las investigaciones para esclarecer un posible caso de intento de secuestro en el occidente de la ciudad y que involucra a un joven extranjero.

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Los hechos ocurrieron en la carrera 70 con circular primera, cerca a la Universidad Pontificia Bolivariana, donde un joven inglés de 22 años de edad, identificado como Timothy John Powell, mientras alquilaba con su novia un monopatín para movilizarse, fue abordado por un hombre que descendió de un taxi y le indicó necesitaba dinero para pagar una carrera.

Según el reporte oficial, en medio de esta conversación, otro sujeto que se le había acercado a Powell momentos antes de la aparición del vehículo, sacó una navaja e intentó subirlo a la fuerza al taxi.

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En medio del forcejeo el extranjero, estudiante de Ciencias Políticas, y su novia resultaron heridos, mientras que el vehículo arrancó. Los heridos recibieron atención en un centro asistencial del norte de Medellín y se conoció que Powell contrajo golpes a la altura de la cabeza y heridas en su hombro derecho.

Por su parte, el señalado agresor, de 20 años de edad, también emprendió la huida, pero minutos después fue capturado por la policía y le incautó un arma cortopunzante con la que habría cometido el hecho.

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