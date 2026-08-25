El periodista deportivo Edgar ‘Bambino’ Henao provocó una acalorada discusión entre sus colegas luego de aplaudir públicamente la medida que prohíbe el ingreso de hinchas bogotanos a estadios de Medellín, entre ellos los seguidores de Millonarios.

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(Vea también: América, sin estadio: Bogotá dejó de ser opción debido a los desmanes de hinchas vs. Santa Fe)

La controversia quedó registrada este lunes 24 de agosto en el programa en el que participa junto a Juan Felipe Cadavid, Nicolás Samper, Eduardo Luis, entre otros, en La FM.

La restricción, que incluye la verificación de cédulas de ciudadanía para determinar el lugar de expedición del documento, fue presentada como una estrategia de mitigación de riesgo por parte de las autoridades locales, según explicó. Sin embargo, para varios de los panelistas, se trata de una medida que estigmatiza a personas por su ciudad de origen y no por sus antecedentes de violencia.

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Sebastián Heredia fue uno de los primeros en cuestionar el criterio utilizado: “¿Por qué señalan a los que nacieron en Bogotá y no a los violentos?”, planteó, poniendo sobre la mesa una contradicción central: que un hincha de Millonarios residente en Medellín o nacido en esa ciudad quedaría blindado por la medida, mientras que un bogotano aficionado a otro equipo podría ser vetado sin haber cometido infracción alguna.

Acá, el video de lo que dijeron en el programa:

El sábado en Medellín a la entrada del estadio estaban pidiendo la cédula a las personas y si la cédula era expedida en Bogotá no los dejaban ingresar pic.twitter.com/rpevPBpnm7 — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) August 24, 2026

Eduardo Luis fue más directo al rechazar el mecanismo: “Pero eso no está bien, porque es muy clara la gente que hay que erradicar. Pero llegar y preguntar a una persona, deme su cédula para ver de qué región está saliendo… Perdónenme, eso no está bien, eso no se maneja así, como si no supieran quiénes son las barras”, señaló.

A pesar de esas críticas, ‘Bambino’ Henao defendió la decisión sin titubeos y extendió su respaldo hasta las autoridades que la impulsaron: “Aplaudo a Federico Gutiérrez, aplaudo a la alcaldía. Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Si no nació en Medellín, venga demuéstrelo”, afirmó, y agregó que quienes no puedan ingresar simplemente deberán ver el partido por televisión.

Heredia, molesto por lo que estaba escuchando, le preguntó: “¿Si a mi me gusta el fútbol y quiero ir a ver el partido no puedo ir a verlo entonces?”.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios criticaron a Henao, asegurando que los hinchas deberían tener el derecho a entrar a cualquier estadio del país sin importar su ciudad de origen.

“Después el periodismo sale a señalar la violencia en los estadios, pero desde el micrófono más de uno vende ese discurso”, “una vergüenza.”, “lo que está diciendo ese personaje es xenofobia”, “después dicen que los únicos que generan violencia en los estadios son las barras bravas”, “xenofobia abierta en RCN Medellín”, “lo de ese señor no asombra”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

¿En qué consiste la medida de veto a hinchas visitantes en los estadios de Medellín?

Las autoridades de Medellín implementaron un esquema de verificación de cédulas de ciudadanía en los accesos a los estadios para impedir el ingreso de personas cuyo documento haya sido expedido fuera de la ciudad.

La estrategia fue conocida este fin de semana en el partido entre Águilas Doradas y Millonarios como una herramienta de mitigación del riesgo asociado a los enfrentamientos entre barras bravas, según explicó Henao.

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