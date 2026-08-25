Por: Blu Radio

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Un nuevo siniestro vial asociado a presuntos piques ilegales cobró la vida de una joven ciudadana extranjera y dejó a otras tres personas heridas en el nororiente de Medellín.

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El grave accidente de tránsito se registró en la carrera 65 con calle 80, sentido norte-sur, a la altura del barrio Caribe y cerca de la sede de Medicina Legal. Según el reporte preliminar de la Secretaría de Movilidad, dos motociclistas que movilizaban con aparente exceso de velocidad colisionaron luego de que uno de ellos perdiera el control y chocara contra el andén.

(Vea también: Accidente en la Variante de Ibagué deja un fallecido y dos heridos tras choque de vehículo contra baranda de puente)

Como consecuencia del fuerte impacto, una pasajera de 22 años y nacionalidad panameña, identificada como Vanessa Alexandra González Gómez, resultó gravemente lesionada y falleció posteriormente en la Clínica Bolivariana.

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En el hecho otras tres personas resultaron heridas: el conductor de la primera motocicleta, un joven de 21 años identificado como Tomás Jiménez Flórez , fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe con pronóstico de urgencia vital debido a fuertes lesiones en la cabeza; entre tanto, los ocupantes de la segunda moto un hombre de 23 años y otra mujer fueron remitidos a centros asistenciales como el Hospital La María y la sede de Sura en Robledo con politraumatismos y TEC leve.

Hasta la fecha actual del presente año, el número de fallecidos a causa de incidentes viales llega a 194 personas, especialmente entre aquellos que se trasladaban en motocicleta, ya sea como conductores o como pasajeros.

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