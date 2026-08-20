Por: Blu Radio

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En una acción articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fue capturado en vía pública del barrio Cristo Rey, comuna 15 Guayabal, un hombre de 62 años requerido por orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

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De acuerdo con la información entregada por la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro-Meval, los hechos en materia de investigación habrían ocurrido en junio de este 2026. La presunta víctima es una niña de ocho años residente del sector, quien permanecía bajo el cuidado de la esposa del hoy capturado en la residencia donde ocurrieron los sucesos.

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Las labores investigativas y el material probatorio recopilado permitieron a las autoridades documentar tres episodios que hacen parte de este proceso judicial, sustentando la orden de captura que se hizo efectiva en las últimas horas en el suroriente de la capital antioqueña.

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“La investigación permitió establecer que los hechos habrían ocurrido durante el mes de junio de este 2026 y que la presunta víctima, una niña de tan solo 8 añitos, permanecía bajo el cuidado de la esposa, el hoy capturado. De acuerdo con el material probatorio recopilado por las autoridades, se documentaron 3 episodios que hacen parte de este proceso judicial”, afirmó Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín.

Tras su detención en la vía pública, el adulto mayor quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las audiencias preliminares y su respectiva judicialización por los delitos imputados.

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