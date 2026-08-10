Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación formuló cargos de homicidio agravado en contra de Juan Moreno Pinzón, un hombre de 26 años, identificado como el principal sospechoso en la muerte de su hijastro, un bebé de tan solo un año y ocho meses. Este caso ha causado consternación en el municipio de Anolaima, Cundinamarca y captó la atención de medios nacionales, entre ellos ‘El Espectador’, que ha seguido de cerca los avances del proceso judicial.

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Todo comenzó el jueves 6 de agosto, cuando el menor fue llevado de urgencia por su madre y su abuela a un centro de salud en Anolaima. La gravedad de su estado obligó a la remisión inmediata al Hospital San Rafael de Facatativá. Allí, un equipo multidisciplinario atendió al bebé, pero dada la complejidad de sus lesiones, se tomó la decisión de trasladarlo al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) en Bogotá. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, el infante falleció durante la madrugada del sábado.

Según información proveniente del ente acusador, el material probatorio reunido hasta el momento apunta a que el menor estuvo bajo el cuidado de Juan Moreno Pinzón, quien presuntamente lo agredió en distintas ocasiones. Estas agresiones habrían sido la causa directa de la muerte del niño. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dio a conocer detalles del dictamen médico, el cual “evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física”.

En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, Juan Moreno Pinzón se declaró inocente. Sin embargo, el juez de control de garantías determinó imponerle una medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra. Las investigaciones aún están en curso y se espera que, a medida que avancen, se esclarezca plenamente lo sucedido durante esas horas críticas. De acuerdo con El Espectador, el caso sigue siendo monitoreado por las autoridades y la opinión pública tras la gravedad de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de la muerte del bebé en Anolaima, Cundinamarca?

La causa del fallecimiento del menor, según reveló el dictamen médico citado por el gobernador Jorge Rey y recogido por El Espectador, fue un trauma craneoencefálico severo y múltiples traumatismos contundentes en el cuerpo, lo que indica que el niño habría sido víctima de agresión física y posible abuso sexual.

¿Quién es Juan Moreno Pinzón y qué cargos enfrenta por la muerte del bebé?

Juan Moreno Pinzón es un hombre de 26 años, señalado por la Fiscalía General de la Nación como el principal sospechoso de la muerte de su hijastro, un bebé de año y ocho meses. Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado y, aunque se declaró inocente, el juez le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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