Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una operación de investigación que se extendió por siete meses permitió identificar y capturar a siete personas señaladas de pertenecer a una estructura dedicada al microtráfico en la comuna 1 de Ibagué. Según información proporcionada por las autoridades, los involucrados eran conocidos por los alias de ‘El Viejo’, ‘Chinga’, ‘Chiqui’, ‘Chulo’, ‘Gemelo’, ‘Loco’ y ‘Muelas’. Las investigaciones indican que cada uno cumplía diferentes roles dentro de la organización criminal denominada ‘Cronos’.

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El centro de operaciones de esta estructura estaba ubicado principalmente en el Parque Galarza, un sector donde, de acuerdo con el reporte oficial, se concentraba la venta de sustancias como marihuana y bazuco bajo la modalidad de menudeo, es decir, en pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Este tipo de negocio ilegal representaría ganancias mensuales cercanas a los 20 millones de pesos, reflejando la magnitud de la operación dentro de esa zona específica de la ciudad.

El operativo final fue producto de meses de seguimiento y vigilancia, lo que permitió organizar cinco diligencias de allanamiento en distintos sectores de Ibagué. Durante estos procedimientos, las fuerzas de seguridad ubicaron a los siete señalados integrantes de ‘Cronos’ y lograron su captura. Una vez detenidos, fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y posteriormente llevados a las audiencias requeridas por la ley. Finalmente, un juez determinó que los involucrados permanecerán en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Este caso hace parte de un contexto más amplio observado en Ibagué durante el año 2026, donde, según el balance de las autoridades, ya se han registrado 328 capturas relacionadas con el microtráfico, además de la desarticulación de cinco organizaciones delictivas de características similares. Estos resultados muestran la intensidad de los esfuerzos para contrarrestar el tráfico de drogas a pequeña escala y el impacto que este tipo de redes tiene en barrios específicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los alias de los capturados por microtráfico en Ibagué?

De acuerdo con las autoridades, los siete detenidos que presuntamente hacían parte de la organización ‘Cronos’ eran conocidos por los alias de ‘El Viejo’, ‘Chinga’, ‘Chiqui’, ‘Chulo’, ‘Gemelo’, ‘Loco’ y ‘Muelas’, cada uno con funciones específicas dentro del grupo delictivo.

¿Qué significa ‘modalidad de menudeo’ en el contexto del microtráfico?

La ‘modalidad de menudeo’ hace referencia a la venta de drogas en pequeñas cantidades, directamente al consumidor final, una práctica común en parques y espacios públicos como el Parque Galarza, donde fue desarticulada la organización ‘Cronos’ en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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