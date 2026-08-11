La Feria de las Flores, la fiesta más importante de la capital antioqueña, sigue creciendo conforme avanzan los años. En esta edición, la Alcaldía de Medellín reportó un crecimiento del 7 % en el gasto turístico que dejó esta celebración.

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Esta derrama económica, que alcanzó los más de 60,6 millones de dólares, también estuvo acompañada de una mayor asistencia de los colombianos y extranjeros a las fiestas. Cabe destacar que en el 2025 se reportó un gasto turístico de 56,6 millones de dólares.

Masiva asistencia a la Feria de las Flores

Según datos proporcionados por la Alcaldía, aproximadamente 5 millones de personas asistieron a las diferentes actividades ofrecidas, 80 % de las cuales fueron públicas.

La entidad reportó que tras analizar variables como flujo migratorio por el aeropuerto José María Córdova, ocupación hotelera, gasto diario promedio y estancia media de los visitantes, se estima que llegaron entre 67.000 y 74.000 pasajeros internacionales y, por vía terrestre, entre 260.000 y 288.000.

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Y es que el Desfile de Silleteros, una de las actividades más esperadas de la Feria de las Flores, contó con 1’400.000 asistentes. Esta actividad, en la que participaron 545 silleteras y silleteros, fue una de las 120 actividades con entrada libre que convocaron a más de 4.000 artistas.

“Desde la administración distrital seguimos trabajando para que estos eventos culturales y estas oportunidades de conexión entre toda la ciudadanía se mantengan y se amplíen. Nos deja muy contentos la respuesta de las personas que participaron durante este Desfile de Silleteros, que ha sido masiva y la posibilidad de seguir preservando este patrimonio de todos los antioqueños”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

La ciudad nuevamente contó con los desfiles más célebres de la feria: Chivas y Flores, Autos Antiguos y Clásicos, y Héroes de la Patria. De igual forma, la Caminata Canina registró una asistencia masiva de participantes que asistieron con sus animales de compañía.

Además, los 21 tablados animaron al público con música, danza y diversas expresiones sonoras, mientras que el concierto inaugural logró que el sector del Obelisco reuniera a casi 15.000 personas quienes bailaron y cantaron al ritmo de Piso 21, El Tropicombo y Rikarena, entre otros. Alrededor de 4.000 artistas hicieron parte de la programación, entre ellos, Elder Dayan, Grupo Bananas, Arelys Henao, Francy, Felipe Peláez, Los Cumbia Stars, El Combo de las Estrellas, Hebert Vargas, Grupo Galé y Peter Manjarrés.

De igual forma, la Plazas de Flores, en Parques del Río y en el Parque de los Deseos, junto a la Placita de Flores, en Ciudad del Río, se consolidaron como epicentros de cultura, tradición y encuentro ciudadano. En estos tres espacios públicos se registró la asistencia de más de 50.000 visitantes, entre locales, nacionales e internacionales.

El Parque Cultural Nocturno ofreció cinco noches llenas de música, cada una dedicada a un género diferente, en la Plaza Gardel del aeropuerto Olaya Herrera. En este mismo escenario se rindió homenaje al Grupo Suramérica por sus 50 años de trayectoria artística. Además, allí se realizó la final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que reunió a cerca de 14.000 fanáticos y consagró por segunda vez consecutiva a Cristian Estiven Querubín ‘Guacuco’ como ganador.

Por otro lado, la Feria a Ritmo de Bicicleta reunió a más de 2.000 ciclistas, en un recorrido de 11 kilómetros, con punto de encuentro en el Parque de las Luces. Los espacios para niñas, niños y familias, en el Parque Norte (Zona que Suena) registraron más de 13.600 asistentes, con la entrega de 12.000 entradas libres para menores de 14 años.

Feria de las Flores: segura y tranquila

De igual forma, la Alcaldía de Medellín señaló que en materia de seguridad, el Distrito dispuso un dispositivo integral con más de 4.100 servidores y uniformados para acompañar los más de 100 eventos programados. El operativo incluyó 3.190 policías, 250 soldados y 742 servidores. Además, más de 600 socorristas inspeccionaron 100 actividades y 200 eventos.

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