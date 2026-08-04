Por: Blu Radio

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Las autoridades en la capital antioqueña iniciaron las investigaciones para esclarecer un caso de violencia contra una adulta mayor que ha causado indignación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que, aparentemente, es agredida por un joven.

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En las imágenes, que se hicieron virales en las últimas horas, se observa a un hombre intercambiando palabras con la mujer mientras, aparentemente, le reclama una suma de dinero

No obstante, cuando la confrontación parecía haber terminado y el joven se alejaba del lugar, regresa y la golpea con la base de un ventilador.

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Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de los involucrados ni el lugar exacto en el que ocurrió la agresión, la grabación motivó un pronunciamiento del secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, quien rechazó enérgicamente lo sucedido y pidió acelerar las labores para ubicar tanto a la víctima como al presunto responsable.

“Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”, expresó el funcionario.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, rechazó de manera contundente el caso de maltrato contra una adulta mayor, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que un joven, al parecer su nieto, la agrede físicamente en un barrio de la ciudad. Tras… pic.twitter.com/8KElubaWQf — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 4, 2026

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Villa explicó que desde la administración distrital se solicitó a las autoridades competentes verificar las circunstancias del caso e identificar a la adulta mayor para garantizarle la atención integral que requiera.

“Hemos pedido a las autoridades y nuestros equipos que verifiquen qué pasó, ubiquen a la abuelita y le brinden toda la atención que necesite. Haremos todo lo que corresponda para que este hombre responda por lo que hizo”, añadió.

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