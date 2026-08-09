El presidente Abelardo De La Espriella llegó este domingo a Medellín para participar por primera vez como jefe de Estado en la Feria de las Flores, una visita que estuvo marcada por un hecho particular: el Desfile de Silleteros permaneció detenido durante aproximadamente 40 minutos por la llegada del mandatario.

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(Vea también: La coincidencia entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella que va más allá del cambio de Gobierno)

De La Espriella arribó a la capital antioqueña cerca de las 12:42 de la tarde y posteriormente se dirigió al evento acompañado por su familia. Allí llegó antes de las 3:00 de la tarde.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había confirmado previamente que el presidente asistiría al tradicional desfile, al que aseguró haberlo invitado desde antes de la posesión.

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La visita hace parte de la agenda del mandatario en los primeros días de su Gobierno, durante los cuales también ha planteado que Medellín será una de las sedes alternas de la Presidencia de la República.

Llegada del presidente frenó el Desfile de Silleteros

La presencia de De La Espriella causó un movimiento especial en medio de la programación de la Feria de las Flores.

El Desfile de Silleteros, uno de los eventos centrales de la celebración, estuvo detenido durante cerca de 40 minutos por la llegada del presidente.

El mandatario llegó acompañado por su familia y se encontró en el lugar con Federico Gutiérrez y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

La presencia del jefe de Estado se produjo mientras miles de personas participaban de uno de los eventos tradicionales más importantes de Medellín.

Así fue la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al tradicional desfile de silleteros que cierra la Feria de las Flores en Medellín, estuvo acompañado de su esposa, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. pic.twitter.com/L0M5KSz3xh — Pulzo (@pulzo) August 9, 2026

Después del desfile, según explicó el alcalde, ambos tenían previsto conversar sobre asuntos relacionados con seguridad y proyectos para Medellín. La visita también tiene un componente institucional, pues el presidente anunció que Medellín y Cali funcionarán como sedes alternas de la Presidencia durante su Gobierno.

De la Espriella llegó después de cumplir agenda privada en Barranquilla

Antes de viajar a Medellín, De La Espriella permaneció durante la mañana en Barranquilla, donde cumplió una agenda de carácter privado. La capital del Atlántico será la sede permanente de la Presidencia durante este mandato, según lo anunciado por el jefe de Estado.

Mientras el presidente se desplazaba hacia Medellín, el vicepresidente José Manuel Restrepo ya se encontraba en la ciudad adelantando reuniones con empresarios.

Restrepo sostuvo encuentros con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela y también se reunió con el nuevo embajador de Colombia en ese país, Jorge Jaller.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.