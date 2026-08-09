Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá ha anunciado la realización del taller "Exploración y creación: Rebobine por favor - Derivas, tecnologías y archivo personal", una actividad pensada para quienes desean sumergirse en el mundo audiovisual mediante prácticas tanto análogas como digitales. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, el taller se llevará a cabo en la Cinemateca, localizada en la carrera Tercera #19-10, y estará disponible para personas mayores de 17 años que se inscriban previamente. Las sesiones se realizarán los miércoles y viernes del 14 de agosto al 23 de septiembre de 2026, en horario de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

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La propuesta consiste en una exploración sensible de los espacios, empleando equipos como cámaras MiniDV, Video8 y grabadoras de sonido. El eje del taller es la creación de relatos audiovisuales que vinculan recuerdos, emociones y territorio, a partir de la interacción directa con tecnologías tanto tradicionales como contemporáneas. Según la convocatoria, esta experiencia busca que los participantes descubran el valor de los errores, las huellas y las texturas propias del registro audiovisual, entendiéndolos como caminos alternativos para conservar, reinterpretar y reinventar la experiencia personal y colectiva.

Uno de los aspectos centrales del taller es la reflexión acerca de cómo los diferentes dispositivos condicionan la manera en que las personas perciben, registran y recuerdan su entorno. Se propone contrastar las características de lo análogo y lo digital, invitando a los participantes a habitar y aceptar el tiempo lento, la espera y la incertidumbre como formas de creación artística. Así, la memoria se concibe como un territorio en perpetua transformación más que como un simple archivo fijo.

Como incentivo para la participación continua, las personas que asistan a por lo menos seis sesiones recibirán una constancia de asistencia. Para inscribirse se requiere completar un formulario en línea, detallado en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá. Esta propuesta forma parte de la agenda cultural de la ciudad, evidenciando el compromiso de la Cinemateca con el fomento de espacios alternativos para el aprendizaje y la creación colectiva.

¿Qué actividades se realizarán en el taller 'Exploración y creación: Rebobine por favor' de la Cinemateca de Bogotá?

El taller incluye la utilización de cámaras MiniDV, Video8, grabadoras de sonido y recorridos por espacios significativos, con el fin de construir relatos audiovisuales propios. Además, ofrece una reflexión guiada sobre la influencia de diferentes tecnologías en nuestra forma de registrar y recordar, así como ejercicios prácticos para explorar la memoria a través de lo análogo y lo digital.

¿Qué significa que la memoria sea un territorio vivo en constante transformación?

La idea de la memoria como un territorio vivo implica que no es un archivo inmutable, sino un espacio que cambia a partir de las experiencias, reinterpretaciones y nuevas perspectivas. El taller propone que los registros audiovisuales, las texturas y los pequeños errores ayudan a resignificar recuerdos y a mantener la memoria activa y flexible, en lugar de limitarla a un registro fijo.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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