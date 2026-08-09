Por: El Espectador

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La zona rural de El Tambo, ubicada en el suroccidente del Cauca, atraviesa días críticos luego de los intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lideradas por alias “Iván Mordisco”. Estos enfrentamientos, registrados el domingo 9 de agosto, han puesto en una situación de alto riesgo a las comunidades del sector, que se han visto obligadas a refugiarse para protegerse del fuego cruzado generado por las operaciones militares.

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El desarrollo principal de la ofensiva militar, según la información proporcionada, transcurre en la zona El Recuerdo, lugar cercano a un radar de la Aeronáutica Civil. Todo apunta a que la acción está dirigida específicamente contra el frente Carlos Patiño, una estructura perteneciente a las disidencias armadas. Frente al incremento de los hostigamientos, las familias optaron por resguardarse en sus hogares y salones comunales, tratando de evitar ser alcanzadas por el enfrentamiento armado.

El contexto es complejo: además del confinamiento de los pobladores, se ha visto un desplazamiento de varias familias que buscan escapar de los riesgos. Medios regionales han reportado en días recientes el uso de drones equipados con explosivos, lo que aumenta la sensación de peligrosidad para quienes viven en el área. Aunque durante la más reciente operación militar se habla de al menos cinco disidentes muertos, aún no existe un informe oficial por parte de las autoridades que confirme esta cifra.

Este clima de hostilidades activó la preocupación de organismos encargados de la protección de los derechos. La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la ola de ataques que golpea varias regiones del país, recordando la importancia de las normas del derecho internacional humanitario, las cuales imponen obligaciones claras a todos los actores armados para salvaguardar la integridad de quienes no participan en las hostilidades. En palabras de la Defensoría, "la presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones".

Finalmente, la Defensoría también exhortó al nuevo Gobierno a ofrecer atención urgente ante el incremento de la violencia, con el objetivo de evitar que los escenarios de riesgo se agraven aún más para la población civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación de las comunidades en El Tambo, Cauca, tras los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc?

La situación en El Tambo es preocupante, con comunidades en confinamiento y otras obligadas a desplazarse por la intensidad de los combates. Muchas familias se refugian en sus casas o salones comunales tratando de evadir el fuego cruzado, mientras que los recientes ataques con drones explosivos han agravado el temor y la inseguridad en la zona, según lo informado por medios locales.

¿Qué obligaciones impone el derecho internacional humanitario en medio de los enfrentamientos armados en zonas pobladas?

El derecho internacional humanitario exige a todos los actores armados respetar y proteger a la población civil y sus bienes, incluso cuando existan objetivos militares en zonas habitadas. Como destacó la Defensoría del Pueblo, la presencia de dichos objetivos no exime la responsabilidad de brindar seguridad y evitar daños a quienes no participan en las hostilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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