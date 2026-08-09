Este domingo 9 de agosto se registró un ataque con dron contra las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Rioblanco, en el sur del departamento del Tolima. El hecho, acompañado de reportes de disparos en la zona, fue denunciado por la gobernadora Adriana Matiz a través de su cuenta en la red social X.

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(Vea también: Ofensiva militar en Cauca deja fuertes enfrentamientos entre Ejército y disidencias; habría 5 muertos)

Por fortuna, y según confirmó la gobernadora, no se presentaron personas heridas. No obstante, la funcionaria expresó su preocupación por la situación de seguridad que enfrenta la comunidad.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la jefa de la administración departamental hizo un llamado urgente a las autoridades. “En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación”, afirmó.

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Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas. Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la… pic.twitter.com/u32QPrEVpm — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 9, 2026

El incidente no ocurrió de manera aislada. Paralelamente se reportaron combates entre unidades del Ejército Nacional y miembros de las disidencias de las Farc en varios puntos del sur del Tolima.

En el sector de Las Palomas, dentro de la jurisdicción de Rioblanco, se presentaron enfrentamientos entre las tropas y los integrantes de la estructura armada, recogió El Tiempo. También se conocieron reportes de combates en San Antonio, en Planadas y en la zona rural del municipio de Ataco.

La situación en el Tolima coincide con una operación militar en curso en el suroccidente del país, específicamente en el departamento del Cauca, dirigida contra las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, los combates se concentran en la zona rural del municipio de El Tambo. En esa área se habría registrado la muerte de al menos cinco integrantes de esa estructura armada. Las autoridades se encuentran en proceso de verificación de estos resultados, mientras la operación militar continúa en desarrollo.

“Frente al miedo que quieren imponer los violentos, nuestra respuesta debe ser unidad, autoridad y protección para nuestra gente”, agregó la gobernadora del Tolima.

Acá, más videos de lo sucedido:

#ATENCIÓN A esta hora se reportan combates entre la guerrilla y el Ejército en el sector de Las Palomas, municipio de Rioblanco, Tolima. De manera extraoficial se señala que la sede de la Alcaldía habría sido atacada con drones. A estos hechos se suman reportes de ataques con… pic.twitter.com/K9oZDz8Yy2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 9, 2026

La denuncia de la gobernadora Matiz pone de relieve la tensión que se vive en el sur del Tolima, una región que en días recientes ha enfrentado hostigamientos y acciones armadas atribuidas a grupos residuales.

El ataque a la sede de la Alcaldía de Rioblanco, sumado a los enfrentamientos en municipios vecinos, ha dado origen a una respuesta institucional enfocada en el reforzamiento de la seguridad y la protección de la población civil.

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