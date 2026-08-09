Una fuerte ofensiva militar contra las disidencias de las Farc se desarrolla este 9 de agosto en zona rural de El Tambo, Cauca, en medio de combates que han obligado a habitantes de una vereda a permanecer confinados.

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La operación es adelantada por tropas del Ejército Nacional contra estructuras de las disidencias que delinquen en el departamento y, de acuerdo con información conocida por Noticias RCN, estaría dirigida contra integrantes del grupo armado bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Los enfrentamientos se presentan en inmediaciones de la vereda El Recuerdo, donde pobladores han reportado el sonido de disparos y fuertes explosiones.

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Según las primeras informaciones, por lo menos cinco integrantes de las disidencias habrían sido abatidos durante la operación, aunque las autoridades todavía deberán confirmar el balance definitivo ya que la ofensiva permanece en desarrollo.

#ATENCIÓN | Noticias RCN conoció que en este momento se adelanta una fuerte ofensiva militar contra las disidencias de las Farc de alias Ivan Mordisco en el departamento del Cauca.

Los combates se registran en zona rural de El Tambo y habría por lo menos 5 miembros de las… pic.twitter.com/xIu2rOUP4V — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 9, 2026

Combates se concentran en zona rural de El Tambo

El objetivo sería golpear a estructuras armadas que tienen presencia en esta zona del Cauca y que han protagonizado diferentes acciones violentas contra las Fuerzas Militares y la población civil.

Durante la tarde de este domingo comenzaron a circular videos grabados por habitantes del sector, en los que se escuchan ráfagas de disparos y explosiones.

Fuertes combates en zona rural de El Tambo, Cauca. Fuentes cercanas confirmaron que tropas del Ejército Nacional se enfrentan con el frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1YcYTRWvMQ — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

Las imágenes permiten dimensionar la intensidad de los combates, aunque las circunstancias exactas en las que fueron grabadas todavía deben ser establecidas por las autoridades.

La operación continúa mientras las tropas buscan replegar a los integrantes de la estructura armada que se encuentra en el área.

Las comunidades de la vereda El Recuerdo, en zona rural de El Tambo, Cauca, permanecen confinadas en sus viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado durante los combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/bGuJMYTyxh — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2026

Familias permanecen confinadas por los enfrentamientos

La situación de orden público también ha afectado directamente a los habitantes de la vereda El Recuerdo.

Fuentes cercanas a la zona señalaron que varias familias han tenido que confinarse en sus viviendas o en salones comunales para protegerse de los combates.

La presencia de los grupos armados ilegales en esta zona del Cauca ha causado anteriormente desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad de las comunidades.

Los habitantes han quedado expuestos a los enfrentamientos entre las estructuras ilegales y la Fuerza Pública, en un territorio donde también se han registrado ataques contra integrantes de las Fuerzas Militares.

Habría cinco disidentes abatidos durante la operación

Uno de los primeros balances conocidos de la ofensiva señala que al menos cinco integrantes de las disidencias habrían sido abatidos. La información fue reportada por Noticias RCN.

Sin embargo, debido a que la operación todavía está en curso, el número de muertos y las circunstancias exactas de los combates podrían cambiar a medida que las tropas aseguren el área y las autoridades entreguen información oficial.

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