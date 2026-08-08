A pocas horas de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara a la Fuerza Pública combatir a las estructuras criminales, se registró un ataque contra el peaje Cachimbal, en Mondomo, Cauca. El hecho ocurrió en el kilómetro 60 de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana, a aproximadamente una hora y media de Cali.

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De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el atentado ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada. Un hombre llegó hasta el peaje en una camioneta blanca, dejó el vehículo abandonado y posteriormente abordó una motocicleta en la que lo esperaba otra persona, informó El Tiempo. Poco después, el automotor explotó.

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Las primeras investigaciones establecieron que la camioneta habría sido hurtada el pasado 22 de diciembre en Cali y que sería propiedad de una empresa aseguradora. La explosión provocó graves daños en las instalaciones del peaje, que estaban próximas a concluir su construcción y se encontraban a cargo del concesionario Nuevo Cauca. A su vez, las Fuerzas Militares señalan a las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ como los principales responsables del atentado.

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El ataque también dejó a dos vigilantes con heridas leves. Tras la detonación, tropas del Ejército se desplazaron hasta el sector para inspeccionar la carretera y verificar que no hubiera otros artefactos explosivos instalados en la zona.

El Ejército informó que las labores de seguridad continuaban especialmente en la vereda Mandivá, en jurisdicción de Santander de Quilichao, con el objetivo de descartar la presencia de dispositivos explosivos improvisados. En el operativo participaron tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 de la Brigada 29, en coordinación con la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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