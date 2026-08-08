Por: Portal Bogotá

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de todas las labores relacionadas con la recolección, aprovechamiento y disposición de residuos ordinarios en un complejo conformado por cuatro predios ubicados en los municipios de Bojacá y Mosquera, dentro del área de Bogotá-Región, por graves incumplimientos a las normas ambientales que rigen este tipo de actividades. De acuerdo con la información difundida por la CAR, la determinación fue el resultado de una diligencia encabezada por la dirección regional Sabana Occidente, en la que también participaron integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, efectivos de la Policía Nacional de Carabineros, representantes de la alcaldía de Bojacá y personal de la inspección de Policía local.

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La intervención por parte de la autoridad ambiental no fue una acción aislada, sino que se produjo luego de un seguimiento constante y riguroso de más de un año. Este acompañamiento permitió recoger evidencias de reiteradas malas prácticas, lo que ya había dado lugar previamente a medidas preventivas. En el transcurso de estas inspecciones, los técnicos documentaron la presencia de residuos orgánicos en varios estados de descomposición mezclados con residuos no orgánicos tales como bolsas plásticas, empaques y envases. La mezcla de estos desechos, incompatible con los procesos apropiados de compostaje, fue una de las irregularidades más significativas detectadas.

Adicionalmente, en el lugar se hallaron materiales asociados a los denominados residuos de construcción y demolición (RCD), como fragmentos de cerámica, concreto y ladrillo, los cuales no corresponden a residuos aptos para su aprovechamiento orgánico. Estas condiciones facilitaron la presencia de aves carroñeras, la proliferación de olores desagradables y la expansión de otros vectores, configurando una afectación directa al entorno según evaluaciones técnicas mencionadas por la CAR. Además, la diligencia permitió identificar lixiviados (líquidos producidos por la descomposición de residuos), movimientos de tierra con maquinaria pesada y carencia de zonas adecuadas para separar, recibir y tratar los residuos, lo que amplió el panorama del incumplimiento normativo en estas operaciones.

Camila Cortés, directora de la Regional Sabana Occidente de la CAR, enfatizó que la entidad busca "enviar un mensaje al sector industrial para que desarrollen su labor cumpliendo las normas ambientales" e instó a la comunidad a informarse sobre los gestores autorizados para el manejo de residuos y el estado de sus trámites. Una vez ejecutada la suspensión, la CAR notificó lo ocurrido a los organismos de control, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y las autoridades municipales de Bojacá y Mosquera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las actividades en los predios de Bojacá y Mosquera por orden de la CAR?

Las actividades fueron suspendidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tras comprobar graves irregularidades en el manejo de residuos, entre ellas la mezcla de residuos orgánicos y no orgánicos, disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición, generación de lixiviados y ausencia de procesos adecuados para la separación y tratamiento, lo que representó un incumplimiento de las normas ambientales en estos predios.

¿Qué son los residuos de construcción y demolición (RCD) y por qué no son compatibles con el compostaje?

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales como fragmentos de concreto, ladrillo o cerámica que provienen de actividades de obra civil. No son compatibles con el compostaje porque no son biodegradables y pueden contaminar los procesos de aprovechamiento orgánico al mezclarse con residuos biodegradables, dificultando así el tratamiento ambientalmente responsable de los desechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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