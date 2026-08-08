El cambio de mando entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella dejó una curiosidad que ha pasado desapercibida entre las diferencias políticas que representan ambos dirigentes. Tanto el presidente saliente como el nuevo jefe de Estado poseen la nacionalidad italiana, además de la colombiana.

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Aunque pertenecen a proyectos políticos distintos y llegaron a la Presidencia con propuestas diferentes, los dos comparten ese vínculo familiar con Italia, una condición que es reconocida tanto por la legislación italiana como por la Constitución colombiana.

¿Cómo obtuvieron la ciudadanía italiana?

En el caso de Gustavo Petro, su ciudadanía italiana proviene del principio de iure sanguinis o derecho de sangre. Sus antepasados emigraron desde el municipio de Castiglione a Casauria, ubicado en la provincia de Pescara, en la región de Abruzos, hacia finales del siglo XIX.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella también posee la nacionalidad italiana por herencia familiar. Antes de iniciar su carrera presidencial, el hoy mandatario fijó su residencia en Florencia, capital de la Toscana, donde desarrolló parte de sus actividades empresariales y profesionales.

Aunque ambos tienen ciudadanía italiana, el origen de ese reconocimiento está ligado a sus respectivas familias y no a decisiones tomadas durante su vida política.

¿La doble nacionalidad impide ser presidente de Colombia?

No. La Constitución Política de Colombia permite que un ciudadano tenga doble nacionalidad.

De acuerdo con los artículos 96 y 97 de la Carta Política, los colombianos pueden conservar otra ciudadanía sin perder la nacionalidad colombiana. Esa condición, por sí sola, no constituye un impedimento para ejercer la Presidencia de la República.

En el ejercicio del cargo, el mandatario está sujeto a la Constitución y las leyes colombianas, independientemente de que también posea otra nacionalidad.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.