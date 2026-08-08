Por: El Espectador

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La exsenadora María Fernanda Cabal, quien militó durante años en el partido Centro Democrático, ha dado un paso determinante en el escenario político colombiano al solicitar de manera formal la escisión de esa colectividad. Su intención: crear su propia agrupación en medio de la reorganización de las fuerzas políticas de derecha en el país. Según explicó Cabal, la decisión no fue precipitada ni surge de desavenencias personales con el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido, sino que responde a profundas diferencias doctrinales que, con el tiempo, se volvieron irreconciliables, como declaró para El Espectador.

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Cabal había manifestado desde hace meses su malestar por la manera en que, según ella, fue apartada del proceso de selección de la candidatura presidencial por el Centro Democrático. Alegó que contaba con “los números, el reconocimiento nacional y la trayectoria” necesarios para liderar la propuesta presidencial, afirmaciones que fueron recogidas en una entrevista publicada por El Espectador. En ese diálogo, la exsenadora resaltó que su apoyo electoral fue clave para obtener curules adicionales en el Congreso, a pesar de la difícil coyuntura posterior al gobierno de Iván Duque.

La solicitud de escisión se formalizó a través de una columna publicada en la revista Semana, donde Cabal precisó que las diferencias que la alejaron del partido uribista no eran circunstanciales, sino ideológicas. Señaló que cuando un partido abandona los principios que le dieron origen, corre el riesgo de perder relevancia y legitimidad. Además, hizo referencia al reconocimiento legal adquirido por el movimiento Defensores de la Patria, que impulsó la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo que, en su opinión, marca el inicio de una nueva etapa política en Colombia.

Cabal criticó la tendencia a suavizar o esconder ideas en el debate público por temor a la “cancelación”, y reiteró la importancia de anteponer la doctrina por encima de los líderes individuales. Señaló que la derecha democrática necesita consolidarse en torno a sus valores esenciales y defendió su trabajo organizativo con movimientos ciudadanos como la Fundación Escuela Libertad, Soy Cabal y Jóvenes Cabal, entre otros, para articular una propuesta política alternativa y nítida.

El proceso ahora depende del Centro Democrático y del Consejo Nacional Electoral, ya que, de acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, no hay consenso interno para aceptar la división. La eventual salida de Cabal podría reconfigurar las dinámicas de la derecha en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué María Fernanda Cabal solicitó la escisión del Centro Democrático?

De acuerdo con la información aportada por El Espectador y la revista Semana, María Fernanda Cabal fundamentó su solicitud en diferencias doctrinales profundas con la dirección actual del Centro Democrático. Considera que la colectividad ha renunciado a los principios que definieron su origen y rechaza cualquier intento de diluir o suavizar las ideas en el debate político. Su objetivo es fundar una agrupación propia que mantenga una postura ideológica firme y una doctrina clara.

¿Qué pasos siguen tras la solicitud de escisión de María Fernanda Cabal?

Luego de la petición formal presentada por María Fernanda Cabal, corresponde a la Dirección Nacional del Centro Democrático evaluar su solicitud de escisión. Si el partido acepta la petición, la decisión deberá pasar al Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de legalizar este tipo de movimientos en Colombia, tal como lo informó El Espectador. El resultado final dependerá del análisis y la aprobación de ambas instancias.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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