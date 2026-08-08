Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El más reciente discurso presidencial de Abelardo de la Espriella devolvió al debate público la discusión sobre la posibilidad de establecer la cadena perpetua en Colombia para quienes cometan delitos violentos contra mujeres y menores de edad. Durante su intervención en Cali el pasado viernes 7 de agosto, de la Espriella expresó, de forma tajante, que el Estado debe endurecer su respuesta frente a esos crímenes y dejó claro que su Gobierno no tolerará hechos de violencia contra estos sectores vulnerables. "Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua", afirmó el mandatario, haciendo evidente su intención de promover sanciones más severas. De acuerdo con el diario El Diario, la prioridad presidencial involucra proteger a mujeres y niños a través de reformas legales, lo que ha sido recibido como un respaldo explícito a iniciativas que buscan endurecer las penas por estos delitos.

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Sin embargo, aunque el tono y el mensaje del presidente abrieron una fuerte discusión política y jurídica, la Constitución Política de Colombia prohíbe actualmente la prisión perpetua. Según la información presentada, la única ocasión en la que el Congreso logró modificar este punto ocurrió en 2020, con el Acto Legislativo 01, que permitía de manera excepcional la cadena perpetua revisable para ciertos crímenes contra menores. Esta decisión fue posteriormente dejada sin efecto en septiembre de 2021, luego de que la Corte Constitucional la declarara inexequible mediante la Sentencia C-294 de ese año. En consecuencia, cualquier intento de establecer la prisión perpetua requeriría una reforma constitucional de nuevo y enfrentaría el respectivo control de constitucionalidad.

Hoy en día, el Código Penal colombiano contempla como pena máxima 50 años de prisión por un solo delito, y hasta 60 años si hay concurso de delitos. Esto significa que la declaración presidencial no se traduce en un cambio inmediato en la ley, sino en una posición política que busca impulsar una discusión más amplia en el Congreso y en la sociedad.

La controversia ya se está trasladando al Congreso. De acuerdo con Noticias Caracol, la representante bogotana Nelly Patricia Mosquera, del partido Centro Democrático, anunció que radicó un proyecto de acto legislativo el 5 de agosto, con el propósito de establecer la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores. Mosquera celebró públicamente el respaldo presidencial a esa causa. No obstante, cualquier cambio deberá enfrentar el precedente de la Corte Constitucional, lo que promete una discusión jurídica y política prolongada en el nuevo gobierno, pues ninguna intención política puede pasar por encima de las limitaciones constitucionales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Está permitida la cadena perpetua en Colombia actualmente?

Colombia prohíbe hoy la cadena perpetua de acuerdo con su Constitución Política. El único intento reciente por incluirla, mediante un acto legislativo aprobado en 2020, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2021. Por eso, actualmente ningún juez puede imponer prisión perpetua en el país y cualquier cambio requeriría una nueva reforma constitucional y el posterior control jurisdiccional.

¿Cuál es la pena máxima de prisión posible según la ley colombiana?

Según el Código Penal colombiano, la pena máxima para un solo delito es de 50 años de prisión. Si una persona es condenada por concurso de delitos, la pena puede llegar a 60 años. No existe la cadena perpetua vigente, por lo que, en la actualidad, estas representan las máximas sanciones contempladas por la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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