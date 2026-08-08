Una particular coincidencia llamó la atención durante la jornada de posesión deAbelardo De la Espriella: un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que había sido visto anteriormente acompañando a Gustavo Petro apareció nuevamente junto a un mandatario colombiano.

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(Vea también: De la Espriella se salió con la suya: dio su primer discurso como presidente ante las FF. MM.)

La situación fue advertida por Juan Camilo Merlano, corresponsal de Noticias Caracol en Washington, quien publicó en su cuenta de X dos fotografías para mostrar la coincidencia.

“Al parecer EE. UU. le prestó seguridad ayer al presidente De la Espriella en Cali”, escribió el periodista, antes de explicar que el agente estadounidense recibió al mandatario colombiano apenas aterrizó y permaneció con él hasta la entrada del USC.

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Merlano aseguró que se trata de un funcionario al que había visto en repetidas ocasiones durante los desplazamientos de Petro en Estados Unidos.

La comparación adquiere especial interés porque una de las fotografías publicadas corresponde precisamente a un momento de la posesión de De la Espriella, mientras que la segunda muestra al mismo agente durante una de las polémicas apariciones de Petro en Nueva York.

Al parecer EE. UU. le prestó seguridad ayer al presidente De la Espriella en Cali. Quien lo saludó apenas aterrizó y hasta la entrada del USC es este agente del Servicio Secreto, al que vimos en repetidas ocasiones aquí manejando la seguridad del presidente Petro cuando visitaba,… pic.twitter.com/YpoSd9hkLu — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) August 8, 2026

Mismo agente de EE. UU. estuvo en posesión de De la Espriella y el ‘tarimazo’ de Petro

La imagen que compartió Merlano recuerda uno de los episodios más controvertidos protagonizados por Petro durante una visita a Estados Unidos.

El entonces presidente colombiano participó en septiembre de 2025 en una concentración en Nueva York, en la que pronunció un discurso en el que cuestionó al Gobierno de Donald Trump y habló sobre asuntos relacionados con la política estadounidense.

La escena fue conocida posteriormente como el “tarimazo” y desató una fuerte controversia diplomática.

Merlano asegura que el agente que aparece ahora junto a De la Espriella también estuvo presente en aquella actividad, en la que se encargaba de parte del dispositivo de seguridad que rodeaba a Petro.

“Es más, estuvo en el famoso ‘tarimazo’ en las calles de Nueva York que le costó su visa”, señaló el corresponsal.

La referencia apunta a la decisión que tomó Estados Unidos en ese momento frente a Petro, después de sus declaraciones y de la actividad pública en Nueva York.

La fotografía permite comparar al funcionario estadounidense en ambos escenarios y muestra que, según la identificación realizada por el periodista, se trataría de la misma persona.

¿Estados Unidos le prestó seguridad a De la Espriella?

El punto que todavía no está confirmado oficialmente es si el Gobierno de Estados Unidos prestó formalmente seguridad al presidente De la Espriella durante su desplazamiento.

Merlano utilizó la expresión “al parecer” al referirse a esa posibilidad, por lo que no puede darse como un hecho confirmado que el Servicio Secreto estadounidense haya asumido la protección del mandatario colombiano.

Lo que sí plantea el periodista es que el agente identificado estuvo cerca de De la Espriella desde su llegada a Cali y hasta el ingreso al USC, algo que resulta llamativo por su antecedente con Petro.

La presencia del funcionario también abre una lectura política particular: el mismo agente estadounidense que acompañó al anterior presidente colombiano en uno de los episodios que más tensaron su relación con Washington terminó apareciendo junto al nuevo mandatario durante su primer día en el cargo.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.