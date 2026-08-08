Por: EL PILON SA

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La política de seguridad impulsada por Abelardo De La Espriella al inicio de su mandato como presidente se centró en fortalecer el control sobre el sistema penitenciario colombiano. Durante su discurso de posesión, el jefe de Estado anunció la construcción de megacárceles de alta seguridad. Según De La Espriella, estas instalaciones albergarán a los reclusos considerados más peligrosos, con el objetivo de recuperar el control institucional de las cárceles y evitar que continúen sirviendo como centros de coordinación para estructuras criminales.

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El presidente fue enfático en su propuesta: “En mi Gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”. La iniciativa hace parte integral de la estrategia de seguridad estatal y contempla la implementación de controles especiales en estos nuevos centros penitenciarios; la finalidad es evitar comunicaciones entre los internos y organizaciones criminales externas. De este modo, el Gobierno busca combinar una mayor capacidad carcelaria con un diseño de máxima seguridad para quienes son catalogados como presos de alto riesgo, detalló la agenda presidencial reseñada en la cadena Localízate 1490.

La administración de De La Espriella rápidamente pasó de los anuncios a la acción. El 7 de agosto, durante el primer día de su Gobierno, se confirmó el traslado de 117 reclusos de alto perfil a diferentes penales del país. Entre los reubicados figura Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien fue condenada a cinco años por hechos de vandalismo durante las protestas de 2019 y trasladada desde la Estación de Carabineros de Bogotá hasta la cárcel de mujeres de Ibagué. Este movimiento, realizado el mismo día de la posesión, fue parte de una estrategia de recomposición para recuperar la autoridad estatal en las cárceles.

Junto a Barrera, los traslados incluyeron a internos identificados como alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, así como al exparamilitar Hernán Giraldo. Sin embargo, las autoridades evitaron divulgar detalles específicos sobre los nuevos lugares de reclusión, argumentando razones de seguridad.

La Presidencia explicó que la finalidad de estos traslados y de la próxima construcción de megacárceles es garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y obstaculizar la coordinación de actividades ilegales desde el sistema penitenciario. El Ejecutivo fue claro al advertir que quienes intenten mantener operaciones delictivas desde prisión enfrentarán sanciones más rigurosas. La administración priorizó de esta manera la agenda penitenciaria en la política de seguridad, quedando pendiente delimitar el alcance, ubicación y funcionamiento de las megacárceles que De La Espriella prometió edificar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone Abelardo De La Espriella con la construcción de megacárceles en Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella plantea la construcción de megacárceles de alta seguridad como parte de su estrategia para recuperar el control estatal del sistema penitenciario y contener las operaciones criminales que se coordinan desde las prisiones existentes. Según sus declaraciones, estos nuevos centros estarán equipados con controles estrictos para limitar las comunicaciones ilícitas y estarán destinados exclusivamente a los reclusos considerados más peligrosos del país.

¿A quiénes afectan los traslados recientes de presos de alto perfil en Colombia?

Los traslados ordenados por la nueva administración afectan a internos identificados por su alto perfil criminal, como Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia), alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’, ‘El Indio’ y el exparamilitar Hernán Giraldo. El objetivo es dispersar a estos reclusos en diferentes establecimientos penitenciarios bajo condiciones de mayor seguridad, como parte de la ofensiva oficial para enfrentar la criminalidad desde las cárceles.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.