Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué logró avances significativos en los programas de transferencias monetarias liderados por Prosperidad Social durante el primer semestre de 2026. Según datos presentados durante el comité del Plan Operativo Anual (POA), la ciudad ascendió del puesto 29 al puesto 18 en el ranking departamental, alcanzando un nivel de cumplimiento del 98,22 %. Prosperidad Social es la entidad nacional encargada de coordinar y ejecutar las políticas públicas para la superación de la pobreza en Colombia, especialmente a través de programas que otorgan incentivos económicos directos a poblaciones vulnerables.

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De acuerdo con el informe entregado en la más reciente evaluación de municipios del departamento del Tolima, más de 53.000 beneficiarios en Ibagué recibieron acompañamiento y orientación sobre los distintos programas de transferencias. Este resultado representa un avance marcado respecto al año anterior, cuando la capital tolimense ocupaba el puesto 29. El ascenso de 11 posiciones refleja un fortalecimiento evidente en la gestión local de estos recursos.

La estrategia implementada por las autoridades ha tenido como eje principal facilitar el acceso y acercar la oferta institucional a las comunidades más vulnerables. Tal como lo explicó Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, el acompañamiento constante y la orientación personalizada han sido elementos clave para incrementar la efectividad en la entrega de los beneficios. “Nuestro compromiso ha sido acercar la oferta institucional a la comunidad, orientando y acompañando a los beneficiarios para que puedan acceder de manera oportuna a las transferencias monetarias del Gobierno Nacional”, manifestó Aristizábal.

El informe destaca el trabajo conjunto entre Prosperidad Social y la Administración Municipal, haciendo énfasis en la articulación de acciones como jornadas de orientación, socialización, capacitación y atención. Estas actividades, lideradas por la Alcaldía de Ibagué, buscan que la población vulnerable esté mejor informada y pueda acceder de forma oportuna y efectiva a los diferentes programas. Aunque la administración de las transferencias corresponde a Prosperidad Social, el apoyo directo de la Alcaldía ha sido fundamental para resolver inquietudes y para que los beneficiarios comprendan cómo acceder a los recursos.

En resumen, el avance de Ibagué en el ranking departamental y el alto porcentaje de cumplimiento en los programas de transferencias monetarias muestran el impacto positivo de una gestión articulada y orientada a la comunidad, tal como se evidenció en el comité del Plan Operativo Anual.

¿Cuántos beneficiarios de Ibagué recibieron acompañamiento en los programas de Prosperidad Social?

Según el informe presentado durante el comité del Plan Operativo Anual del primer semestre de 2026, más de 53.000 personas en Ibagué fueron acompañadas en los diferentes programas de transferencias monetarias implementados por Prosperidad Social. Estas acciones han facilitado que la población vulnerable reciba información y asistencia para acceder a los beneficios disponibles.

¿Cómo logró Ibagué mejorar su posición en el ranking departamental de Prosperidad Social?

De acuerdo con los datos reportados durante el comité del POA, Ibagué avanzó 11 lugares en el ranking departamental respecto a 2025, ubicándose en el puesto 18. Este resultado se atribuye a una estrategia enfocada en acercar la oferta institucional, fortalecer el acompañamiento y articular esfuerzos entre Prosperidad Social y la Administración Municipal, quienes han promovido jornadas de socialización, capacitación y orientación para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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