Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incendio ocurrido en la avenida Ambalá, a la altura de la calle 60, en el norte de Ibagué, reveló la gravedad de las emergencias ocasionadas por construcciones vulnerables y condiciones particulares en algunas viviendas. De acuerdo con los hechos, la conflagración se desató en una casa hecha principalmente de madera y machimbre, una mezcla estructural que resulta altamente inflamable y que facilitó la propagación del fuego en cuestión de minutos. Esta vulnerabilidad no solo puso en riesgo a quienes habitaban la vivienda, sino también a los vecinos, pues dos casas cercanas, ubicadas a pocos metros, sufrieron diversos daños por la rápida expansión de las llamas.

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En el interior del inmueble habitaban dos adultos mayores, quienes, según los reportes, alcanzaron a salir a tiempo, logrando evacuar antes de que las llamas consumieran gran parte de la edificación. Aunque se evitó una tragedia mayor, las pérdidas materiales para estas familias fueron significativas, pues la vivienda quedó reducida prácticamente a cenizas.

Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades, según recogieron testigos, es la cantidad de material reciclable que, al parecer, se almacenaba en la residencia. Estos elementos son conocidos por ser de fácil combustión y, de acuerdo con las versiones recogidas, la acumulación habría intensificado la emergencia. Adicionalmente, surgió la hipótesis del posible origen del incendio: vecinos señalaron haber visto a una persona en evidente estado de embriaguez y sin ropa, prendiéndose fuego por los pies, situación que está siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

El impacto de la emergencia no se limitó al daño de las viviendas. Debido al incendio, se suspendieron de manera completa los servicios de energía e internet en el sector, lo que afectó a decenas de familias en los barrios Córdoba parte baja y San Antonio, complicando su vida cotidiana y las actividades diarias que dependen de estos servicios.

La intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos fue clave para manejar la situación. Varias unidades trabajaron en simultáneo para evitar una propagación mayor, conteniendo las llamas y evitando que alcanzaran más estructuras. Finalmente, tras extinguir el fuego, los bomberos mantuvieron presencia en el lugar con labores preventivas para descartar la aparición de nuevos focos de calor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del incendio en la avenida Ambalá en Ibagué?

La causa precisa del incendio todavía se encuentra bajo investigación, aunque testigos mencionaron la posible relación con una persona en estado de embriaguez que habría originado el fuego. Asimismo, la acumulación de material reciclable dentro de la vivienda pudo haber facilitado la rápida propagación, según información recogida por las autoridades y reportes de la comunidad.

¿Qué tipo de materiales facilitaron el avance del incendio en Ibagué?

Según lo informado, la vivienda donde inició el incendio estaba construida con madera y machimbre, materiales altamente inflamables. Además, la presencia de elementos reciclables, también de fácil combustión, contribuyó a que las llamas se expandieran rápidamente y afectaran tanto esa casa como otras viviendas vecinas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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