Por: El Espectador

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Un ataque con explosivos causó la destrucción total del peaje que se edificaba en Mondomo, en la vía Panamericana, ruta clave que conecta a Popayán y Cali y que se encuentra bajo jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. Habitantes del sector reportaron el incidente, que según versiones de testigos citadas por las autoridades, ocurrió alrededor de las 2:00 a. m. del 8 de agosto, cuando un grupo de hombres llegó hasta el punto de la construcción y detonó explosivos, lo que dejó la estructura reducida a escombros. El medio Supernoticias confirmó en su cuenta oficial de Twitter que las autoridades mantienen su presencia en la zona y que las investigaciones para esclarecer los hechos siguen en curso.

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Sin embargo, esta no fue la única amenaza que enfrentó la vía Panamericana en esas horas. La tarde anterior, el 7 de agosto, residentes advirtieron sobre la presencia de un cilindro sospechoso en el tramo que conecta los municipios de Villa Rica y Jamundí. Este reporte surgió en un contexto de tensión, mientras la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, era escenario para la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El Ministerio de Defensa reportó la ocurrencia de ocho ataques a la fuerza pública durante el 7 de agosto en diversos puntos del país: tres en Cauca, dos en Antioquia, y uno en Norte de Santander, Tolima, Huila y César, respectivamente. De acuerdo con la información entregada durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), el funcionario Sánchez subrayó que ninguno de estos episodios tuvo lugar en el Valle del Cauca, sitio donde se desarrolló la toma de posesión presidencial, aunque pidió a todos los integrantes de la fuerza pública mantener la alerta ante la posibilidad de nuevas acciones de grupos criminales.

Si desea ampliar la información relacionada con temas de justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultar la sección Judicial de El Espectador.

¿Qué ocurrió en el peaje de Mondomo, Cauca, tras el ataque con explosivos?

El peaje de Mondomo, ubicado en la vía Panamericana del municipio de Santander de Quilichao, fue destruido en la madrugada del 8 de agosto debido a un atentado con explosivos perpetrado por un grupo de hombres. Según testigos consultados por las autoridades, los responsables de este ataque llegaron al sitio y activaron los artefactos, reduciendo la estructura a escombros.

¿Qué medidas tomaron las autoridades luego de los ataques en la vía Panamericana?

Las autoridades reforzaron la presencia en el sector afectado e iniciaron investigaciones para identificar a los responsables. Además, durante el Puesto de Mando Unificado (PMU), se instó a la fuerza pública a mantenerse en estado de máxima alerta ante posibles futuras acciones de grupos criminales, dada la ola de ataques reportada en varias regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.