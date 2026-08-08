Una carga explosiva fue detonada durante la madrugada de este sábado contra las instalaciones del nuevo peaje Mondomo que se construye en la vía Panamericana, en el norte del Cauca. El ataque provocó daños en la estructura y provocó restricciones temporales en uno de los principales corredores viales del suroccidente colombiano.

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El hecho se registró en el sector de Cachimbal, a la altura del kilómetro 60 de la carretera que comunica al Cauca con el Valle del Cauca. En ese punto avanza el proyecto de construcción de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Según las autoridades, los responsables utilizaron un artefacto explosivo contra la infraestructura del futuro peaje.

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El mayor Javier Soto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca, confirmó que el ataque dejó afectaciones materiales, pero que inicialmente no se reportaron personas heridas ni fallecidas. El oficial señaló que tampoco resultaron afectados usuarios de la vía ni funcionarios que estuvieran en el sector al momento de la explosión, informó Caracol Radio.

Después de la detonación, las autoridades establecieron cierres preventivos mientras se adelantaban las labores de inspección y seguridad en la zona. Posteriormente, el tránsito comenzó a restablecerse de manera controlada por uno de los carriles, mientras se completaban las verificaciones necesarias antes de retirar los escombros y atender los daños ocasionados.

La Policía y el Ejército reforzaron su presencia en el lugar para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos que puedan afectar el tránsito por la Panamericana. El ataque se suma a otros episodios de violencia registrados en este corredor del Cauca, situación que ha generado preocupación entre transportadores y sectores productivos por la importancia de esta carretera para la conexión entre el suroccidente y el resto del país.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quién instaló y activó la carga explosiva. En la zona tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc, entre ellas grupos señalados de estar bajo el mando de alias Iván Mordisco, aunque las autoridades deberán establecer la responsabilidad concreta por este ataque contra la infraestructura vial.

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