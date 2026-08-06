El volcán Puracé continúa bajo vigilancia especial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) debido a que mantiene una alteración importante en sus parámetros de monitoreo, pese a que en los últimos días se ha presentado una disminución en la cantidad de sismos y emisiones de ceniza.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué ocurre con el volcán Puracé? Experto explica las razones de la alerta naranja)

De acuerdo con el más reciente boletín del SGC, el volcán sigue registrando sismicidad de largo periodo (LP) y señales de tremor continuo, fenómenos asociados principalmente al movimiento de fluidos dentro de los conductos internos del volcán, a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter.

Uno de los principales factores que mantiene la alerta naranja es el comportamiento de los gases. El flujo de dióxido de azufre (SO₂) alcanzó una medición de 2.100 toneladas por día, una cifra que permanece por encima del promedio histórico conocido para este volcán. Además, continúa el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Lee También

🌋 Desde el SGC seguimos de cerca la actividad del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos, que permanece en estado de alerta Naranja 🔶. En el boletín extraordinario de hoy, 6 de agosto de 2026, encontrarás la información más reciente: https://t.co/vXXLgiGlbb Recomendamos… pic.twitter.com/RtNJBo9Rw3 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 6, 2026

Habitantes reportaron fuerte sonido tras emisión de ceniza

El SGC informó que el 5 de agosto a las 2:40 p. m. se presentó una emisión de ceniza, aunque no pudo ser confirmada visualmente por las cámaras de monitoreo debido a las condiciones climáticas que impedían una adecuada visibilidad.

Sin embargo, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Coconuco, reportaron fuertes sonidos asociados al evento, mientras los equipos técnicos mantienen el seguimiento permanente de la actividad volcánica.

Aunque no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter mediante la plataforma satelital MIROVA, el comportamiento registrado durante los últimos días sigue representando niveles superiores a las líneas base establecidas para el volcán.

SGC advierte que una disminución temporal no significa estabilidad

El Servicio Geológico Colombiano explicó que durante una alerta naranja pueden presentarse momentos en los que la actividad disminuya, pero esto no significa que el volcán haya regresado a condiciones normales.

Para cambiar nuevamente a alerta amarilla, los expertos deberán analizar durante un periodo prudente todos los parámetros monitoreados y confirmar una tendencia estable.

Mientras tanto, la recomendación para la comunidad es evitar acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases que podrían afectar la vida de las personas.

El SGC pidió seguir únicamente la información publicada por sus canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades locales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.