Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hacia una cárcel ubicada en Ibagué, en un nuevo movimiento dentro de su situación de privación de la libertad.

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De acuerdo con Semana, el traslado ocurrió en medio de las controversias que han rodeado las condiciones en las que permanecía recluida en la capital. La información fue confirmada por Semana, que señaló que la influenciadora continuará privada de la libertad en el centro penitenciario de la capital del Tolima.

La salida de la estación policial se produjo el mismo día en que terminó el Gobierno de Gustavo Petro y comenzó la administración de Abelardo De La Espriella. Durante el anterior mandato, Petro había pedido al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, intervenir en el caso y buscar una alternativa para la salida de Barrera Rojas de prisión.

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La permanencia de Epa Colombia en la estación de Carabineros también estuvo acompañada por cuestionamientos de su defensa. Wendy Herrera, abogada de la influenciadora, denunció dificultades para ingresar al lugar y reunirse con su clienta, situación que, según afirmó, afectaba las garantías del debido proceso y el derecho a una defensa técnica.

Ahora, Barrera Rojas permanecerá recluida en Ibagué, mientras continúa el proceso que mantiene su privación de la libertad. El traslado marca un cambio en el lugar donde se encontraba detenida y se conoce en medio del cambio de Gobierno en Colombia.

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