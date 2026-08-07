Por: El Espectador

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Hace dos años, la posibilidad de adaptar “Cien años de soledad” a una serie televisiva despertó intensas reacciones entre seguidores y estudiosos de la obra de Gabriel García Márquez. Según explica el artículo, la preocupación principal radicaba en el expreso deseo del autor de no permitir una versión audiovisual, motivado por los límites que el lenguaje de la imagen podría imponer a la riqueza literaria de su novela. Durante más de medio siglo, la obra fue considerada casi intocable por quienes creían que nada sería capaz de acercarse a la complejidad y profundidad alcanzada en sus páginas. Cuando la serie finalmente se estrenó, el escepticismo inicial persistió, pero con el paso del tiempo y el avance de la historia en pantalla, la conversación cambió drásticamente.

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Con la llegada de la segunda temporada, la actitud del público se tornó mucho más abierta e incluso marcada por la curiosidad. No se trató de que la producción superara el texto original de García Márquez—algo que nadie consideró posible—sino de reconocer el esfuerzo sin precedentes desplegado en Latinoamérica para poner en pie una adaptación de semejante envergadura. De acuerdo con la información, se diseñaron y construyeron cuatro pueblos especialmente para la serie, sobresaliendo uno de ellos, el más grande, ubicado en Alvarado, Tolima, con una extensión de 560.000 metros cuadrados. El elenco alcanzó una escala monumental con más de 13.000 personas, incluyendo actores profesionales, naturales, extras y dobles; además, se confeccionaron 64.000 prendas de vestuario y se sembraron casi 19.000 plantas para dar vida a un Macondo tangible.

No obstante, Laura Mora—directora de cinco de los ocho episodios de esta segunda parte—reconoció la dificultad inherente de trasladar una obra literaria a un formato audiovisual. Sin embargo, afirmó que el verdadero reto y belleza del proyecto residían “en el intento de traducir lo inabarcable, en el esfuerzo por convertir lo intangible en imagen”. Este compromiso permaneció como la guía esencial para el equipo de trabajo a lo largo de ambas temporadas, reforzando el respeto tanto por la novela como por el legado de su autor.

¿Cómo fue el proceso de producción para la serie de ‘Cien años de soledad’?

Según el artículo, la serie requirió la construcción de cuatro pueblos, destacándose uno en Alvarado, Tolima, de 560.000 metros cuadrados. Para lograr la ambientación realista de Macondo participaron más de 13.000 actores, incluyendo profesionales y extras, se confeccionaron 64.000 prendas y se sembraron 19.000 plantas, lo que da cuenta de un despliegue técnico y artístico sin precedentes en Latinoamérica.

¿Por qué Gabriel García Márquez se había negado a una adaptación audiovisual de ‘Cien años de soledad’?

De acuerdo con la información proporcionada, Gabriel García Márquez se opuso a cualquier adaptación audiovisual de su novela, debido a que consideraba que el lenguaje visual no podría captar la complejidad y las particularidades de su obra literaria, estableciendo un límite imposible de superar para la producción por fuera de las páginas del libro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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